نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الموسيقار عمر خيرت الليلة الأربعاء لإحياء حفلًا موسيقيًا للمرة الثانية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الساعة الثامنة مساءً.

تفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت

من المقرر أن يقدم الموسيقار باقة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طوال مشواره الفني العريق والذي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حيث تركت ألحانه أثر كبير في ذهن المستمع وهذا يرجع لتنوع إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، ومن أبرز ألحانه: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما"، وغيرها.

ما هي أسعار التذاكر؟

وقسمت أسعار التذاكر على ثلاثة فئات الأولى بمبلغ 1460 جنيهًا، والثانية بمبلغ 1160 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة فبمبلغ 710 جنيهًا.

ما هي آخر حفلات عمر خيرت؟

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت أحيا حفلًا موسيقيًا كبيرًا في ختام مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في الدورة الـ 31 من المهرجان تحت رعاية دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

كما شارك الموسيقار عمر خيرت في مهرجان العلمين الجديدة، والذي شهد حضورًا كبيرًا من الجمهور، وقدم مجموعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية، التي وضعها على مدار مشواره الفني منها "العرافة، العطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت".