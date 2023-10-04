نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. عرض الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل " نصي التاني " عبر منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان علي ربيع على مشاركة جمهوره بموعد عرض مسلسله الجديد " نصى التاني " الذي بدأ طرحه خلال الاسبوع الماضي عبر منصة شاهد الإلكترونية، وحقق نجاح كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أول حلقتين.

مواعيد عرض الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل نصي التاني

أعلن علي ربيع عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة " انستجرام " عن موعد عرض مسلسل " نصي التاني " قائلًا:" الساعة 12 بليل الحلقة 3 و4 من مسلسل نصى التاني على شاهد مستني رايكم ".

من هم نجوم مسلسل نصي التاني؟

مسلسل "نصي التاني"، يضم عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان علي ربيع، الفنانة رنا رئيس، وفاء عامر، محمد محمود، أسماء أبو اليزيد، بجانب كلا من بسنت شوقي، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، جيلان علاء، إيمان السيد، وغيرهم، من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.

أحداث مسلسل نصي التاني

مسلسل " نصي التاني " يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يقابل على ربيع الذي يقدم دور موظف في بنك، فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

ويسعى والدي الشاب الذي يلعب دورهما محمود البزاوي وسلوى عثمان في زواجه بشكل سريع، ليدخل في بعض الأزمات التي يتناولها المسلسل بشكل كوميدي.

ويدخل علي ربيع خلال المسلسل في قصة حب جديدة مع فتاة مختلفة، وتتناول وقصة الحب حلقتين من أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل نصي التاني

يعرض مسلسل "نصي التاني " منتصف ليلة يوم الأربعاء في الساعة الحادية عشر من كل أسبوع حيث يتم عرض حلقتين والعمل مكون من 10 حلقات عبر منصة شاهد.

ما هي آخر أعمال علي ربيع؟

يذكر أن علي ربيع شارك مؤخرا في بطولة فيلم "بعد الشر" وشارك بجانبه البطولة كل من: ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.

تدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، إذ يتعرض شابا لأزمات كثيرة بسبب تعويذة سحرية تقلب حياته رأسًا على عقب، وتحدث له مواقف غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

كما حققت الأغنية الدعائية لفيلم "بعد الشر"، والتي تحمل اسم "سطلانة"، نحو 64 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية