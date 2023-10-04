نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم وأبطال فيلم "حسن المصري" في العرض الخاص بسيما أركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق العرض الخاص لفيلم “حسن المصري”، أمس الثلاثاء وذلك استعدادًا لإطلاقه اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر بجميع دور العرض، وحضر العرض نجوم وأبطال الفيلم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، أيسيل، بجانب العديد من المشاهير والنقّاد ونجوم السينما والدراما.

قصة فيلم حسن المصري



ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

صناع فيلم حسن المصري



ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

أخر أعمال أحمد حاتم

كما شارك أحمد حاتم في فيلم “أنا لحبيبي” ضيف شرف، والفيلم شارك في بطولته كل من: كريم فهمى، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وقد تخطى إجمالي إيراداته 11 ميلون جنيه خلال 7 أسابيع من العرض.

كما شارك أحمد حاتم في بطولة فيلم المطاريد بجانب كل من إياد نصّار، محمد محمود، تارا عماد، محمود حافظ، محمود الليثي، حسن مالك، محمود البزاوي، طه دسوقي، محمد مولى، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا.