نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. المطرب أحمد جمال على المسرح الكبير احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب أحمد جمال لإحياء حفل غنائي جديد على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة اليوبيل الذهبي مرور خمسين عام على انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

احتفالية دار الأوبرا المصرية بمناسبة اليوبيل الذهبي على انتصارات اكتوبر



ويشارك المطرب أحمد جمال في احتفالية دار الأوبرا المصرية، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ومن المقرر أن يقدم أحمد جمال باقة من أجمل أغانيه الوطنية.





ما هي أسعار تذاكر حفل أحمد جمال في دار الأوبرا؟

وقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بمبلغ 210 جنيهاُ، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصةً أن نسبة كبيرة من التذاكر نفدت فور طرحها على الموقع الإلكتروني وداخل شباك التذاكر.

احتفالية المطرب أحمد جمال في قنا

يذكر أن المطرب أحمد جمال أحيا حفلًا غنائيًا، يوم الإثنين الماضي، في محافظة قنا، احتفالا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ما هي آخر أعمال المطرب أحمد جمال؟

يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية "أنا اشتريت" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان أحمد جمال، وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت الترند فور طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "خذ قلبي وأعطه ما تحصل عليه، يكفي أنك تبقى حبيبه، ومصيبته، يا له من حظ ويا نعمة، ستبقى نصيبه، خذ عيني وخطفتها وسهرها، فأنت الدنيا ومركزها، وطبيعي أن الشيء الحلو يقع في يد من يقدره، لا بصراحة أحببته، لقد تجدد قلبي ووجدت نفسي معك، اشتريته لا، لقد اكتفيت منه، كنت أستدير وأسير خلفك خطوة بخطوة".