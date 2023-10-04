أحمد زكريا يكشف تفاصيل أعماله الغنائية في "قعدة مع مادلين"

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الفنانة مادلين طبر المطرب أحمد زكريا في برنامجها "قعدة مع مادلين"، عبر قناة الحدث اليوم، ومن المقرر أن يتحدث خلال اللقاء عن كواليس أحدث أعماله الغنائية.

أحمد زكريا ضيف برنامج قعدة مع مادلين

ويتحدث أحمد عن نجاح أغنيته الجديدة "البطل" والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت مشاهدات عالية، ويكشف تفاصيل أعماله الغنائية القادمة.

ما هي تفاصيل أغنية البطل؟



كلمات والحان محمود هلال، توزيع مادو، ومن انتاج غاليديا للانتاج الفني، واخراج ساهر، وتم التصوير بالقاهرة في إحدى استوديوهات الشهيرة.

ما هي آخر أعمال أحمد زكريا؟



يذكر ان أحمد زكريا، حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية «ولا دقيقة»، وكليب أغنية «لينى بقى» وهي من كلمات صابر كمال والحان بلال سرور وتوزيع رامى سمير، ومن انتاج لايف استايلز استوديوز.

وحمل كليب أغنية «لينى بقى» توقيع المخرج اللبنانى فادى حداد وتم تصويره فى منطقة البترون الساحلية شمال العاصمة اللبنانية بيروت.

معلومات عن برنامج قعدة مع مادلين



ويعرض برنامج "قعدة مع مادلين" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع على شاشة قناة الحدث اليوم.