نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم "الإسكندرية السينمائي" في رحلة بحرية على ضفاف المتوسط (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رحلة بحرية للنجوم المشاركين بالدورة الـ ٣٩ للمهرجان، حيث شارك بها كلًا من نجمة الدورة الهام شاهين والنجم محمود حميدة والنجمة نيرمين الفقي والنجمة سلوي محمد علي، والنجمة نهلة سلامة، والمخرج اليوناني المصري كوستاس فيرس، إلى جانب عدد من السينمائيين المصريين ومن ضمنهم مدير التصوير د. سمير فرج، والمخرج هاني لاشين، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، ونظم الرحلة شركة " digitised " احد رعاة المهرجان بقيادة الاستاذ خالد حميدة.

حيث أعرب النجوم عن سعادتهم بتكريمهم ومشاركتهم بالدورة الـ ٣٩ من عمر المهرجان الذي يعد واحدًا من اهم وأقدم وأعرق المهرجانات السينمائية.

تفاصيل الدورة الـ٣٩ لمهرجان الإسكندرية

وانطلقت الدورة الـ٣٩ مساء الأحد الماضي بمكتبة الإسكندرية ومن المقرر أن تختتم فعالياتها غدًا الخميس الموافق ٥ أكتوبر.

مهرجان الإسكندرية

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

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