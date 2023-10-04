نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهرهم أم البطل.. أغاني وطنية غناها كبار النجوم للاحتفال بنصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الشعب المصري للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وكان لنجوم الغناء قديمًا تأثير خاص في الاحتفال بطرحهم الأغاني الوطنية والتي تتضمن على كواليس الحرب، والمعاناة التي عاشها الجنود أثناء الصيام والحرب معًا، وذلك بسبب أن الحرب انطلقت في تمام الساعة الثانية ظهر يوم 6 أكتوبر الموافق 10 رمضان، فكان هذا الوقت خديعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

أغاني حرب أكتوبر



وتنافس كبار المطربين على غناء أغاني حرب أكتوبر، ومن ضمن هؤلاء المطربين، الفنان عبد الحليم حافظ، وشادية، ووردة الجزائرية، سعاد حسني، وشريفة فاضل، وغيرهم، وفي السطور التالية يرصد “الفجر الفني” أبرز الأغاني الوطنية.

أغنية “سمينا وعدينا”

أغنية “سمينا وعدينا” وهي من ضمن أغاني حرب أكتوبر “سمينا وعدينا” والتي وثقت لحظات عبور الجنود المصريين قناة السويس، والتي غنتها الفنانة والمطربة شهرزاد، من كتابها الشاعر عليه الجعار، وألحان عبد العظيم محمد.

وتتضمن كلمات الأغنية: «سمينا وعدينا وايد المولى ساعدتنا.. جمعنا كل قوتنا ومساندتنا عروبتنا.. وسمّينا وعدّينا وايد المولى ساعدتنا.. سمّينا وعدّينا شقينا طريق النصر».

تفاصيل أغنية “عبرنا الهزيمة”



“عبرنا الهزيمة” وقامت بغنائها الفنانة شادية، والتي تم إذاعتها خلال أيام حرب أكتوبر، فإن الأغنية من تأليف الشاعر عبد الرحيم منصور، وكانت عنوان لمقال الأديب الكبير توفيق الحكيم، ولحن الأغنية الموسيقار بليغ حمدي.

كلمات الأغنية: باسمك يا بلادى تشتد العزيمة. باسمك يا بلادى عدينا القنال. باسمك يا بلادى خطينا المحال. باسمك يا حبيبتى. مصر يا حبيبتي

أغاني وردة الجزائرية لحرب أكتوبر

وهناك أغاني لحرب أكتوبر قامت بغنائها وردة الجزائرية، وهي على الربابة فكان مطلع الأغنية: "بغني مملكش غير أني أغني وقول تعيشي يامصر"، والتي سجلت أغنية فجر 7 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة فجرا، من كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور، وألحان بليغ حمدي، فقد تبرع كل العاملين في الأغنية بأجرهم بالكامل، وفتحت الإذاعة المصرية استديوهات لتسجيل الأغنية.

كما قامت وزارة الدفاع المصرية بطرح أغنية رايحين شايلين في إيدنا سلاح، وهي أغنية تم اقتباسها من فيلم العصفور 1972 أي قبل الحرب بعام، إخراج يوسف شاهين، ووقت الحرب تم إذاعتها على التليفزيون المصري، حيث تعد من أقوى الأغاني التي قدمت خلال هذه الفترة، ومازالت تذاع حتى يومنا هذا في ذكرى حرب 6 أكتوبر.

ويقال أن المخرج المصري الراحل يوسف شاهين مع بدء معركة 6 أكتوبر تواصل مع الإذاعي وجدي الحكيم، يخبره أنه هناك أغنية من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل بعنوان "رايات النصر"، فكان هناك نية لدى المخرج يوسف شاهين تصويرها في أحد أفلامه إلا أنه قرر إهدائها للإذاعة المصرية مع اندلاع الحرب، وذهب إلى الإذاعة بصحبة الموسيقار علي إسماعيل من أجل تسجيل الأغنية.

ويتضمن مطلع الأغنية، "رايحين رايحين.. شايلين فى ايدنا سلاح.. راجعين راجعين.. رافعين رايات النصر.. سالمين سالمين.. حالفين بعهد الله.. نادرين نادرين.. واهبين حياتنا لمصر.. رايات النصر".

أغنية “عاش اللي قال”



كما توجد أغنية غناها عبد الحليم الحافظ في السادس من أكتوبر العاشر من رمضان الساعة 2 الظهر، وتحمل عنوان "عاش اللي قال"، كلمات الشاعر محمد حمزة، حيث يقال أن الشاعر كتب الأغنية بعدما قراء مقال للكاتب محمد حسنين هيكل بجريدة الأهرام، الأغنية من ألحان بليغ حمدي.

ويتضمن مطلع الأغنية: "عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاشوا العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب عاش اللي قال للرجال عدوا القنال".



وعلى الرغم من تعب ومرض العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، إلا أنه أصر على تسجيل أغنية 6 أكتوبر عيد النصر، حيث قام بالتواصل مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وطلب منه أن يكتب له أغنية عن نصر أكتوبر العظيم، لتكون بعنوان "صباح الخير يا سينا" ولحن الأغنية الموسيقار كمال الطويل.

وتتضمن كلمات الأغنية: "صباح الخير يا سينا. في الأوله قلنا جينلك وجينالك ولا تهنا ولا نسينا. والتانية قلنا ولا رملاية في رمالك عن القول والله ما سهينا".

تفاصيل أغنية “لفي البلاد يا صبية”

كما شارك طرح عبد الحليم حافظ أغنية "لفي البلاد يا صبية"، والتي كانت من أشعار محسن الخياط، وألحان محمد الموجي، وقام بغنائها في احتفالات انتصار أكتوبر، وتتضمن الأغنية: "لفي البلاد يا صبية.. لفي البلاد.. لفي البلاد يا صبية بلد بلد.. باركي الولاد ياصبية.. باركي الولاد. باركي الولاد يا صبية. ولد ولد. دا المهر غالي".

أغنية “دولا مين ودولا مين”



وأيضًا قامت الفنانة سعاد حسني، بتقديم أغنية "دولا مين ودولا مين"، والتي غنتها بعد إندلاع حرب أكتوبر، حيث قامت سعاد حسني بالتواصل مع الإذاعي وجدي الحكيم، وطلبت منه الغناء للأبطال على الجبهة، وعرض عليها أشعار أحمد فؤاد نجم، ولحن الموسيقار كمال الطويل، ليوافق الحكيم على تقديم الأغنية.

وتتضمن كلمات الأغنية: "دولا مين ودولا مين دولا عساكر مصريين. دولا مين ودولا مين دولا ولاد الفلاحين. دولا الورد الحر البلدي.. يصحى يفتح اصحى يا بلدي. دولا خلاصة مصر يا ولدي".



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أم البطل



كما نتذكر أغنية المطربة الراحلة شريفة فاضل، والتي فقدت أبنها شهيد في الحرب، الأمر الذي دفع المطربة من صديقتها الشاعرة نبيلة قنديل، بكتابة أغنية عن أم البطل.

وكانت أغنية مخصصة لأمهات الشهداء الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وقامت الشاعرة بكتابة الأغنية، ليقوم بعدها زوجها الملحن علي إسماعيل بتلحين الأغنية.



وأثناء تسجيل الأغنية انهارت المطربة شريفة فاضل أكثر من مرة إلى أن ساعدتها المطربة فايزة أحمد على التماسك حتى تنتهي من تسجيل الأغنية.

وتتضمن كلمات أغنية أم البطل: "ابني حبيبي يا نور عيني.. بيضربوا بيك المثل.. كل الحبايب بتهنيني.. طبعا ما أنا أم البطل. يا مصر ولدي الحر.. اتربى وشبع من خيرك".