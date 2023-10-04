نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسابقة التانية.. أحمد العوضي يتعاقد على أحدث أعماله الدرامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد العوضي عن تعاقده على أحدث أعماله الدرامية والذي يحمل عنوان حق عرب والذي من المقرر أن يخوض به سباق موسم رمضان المقبل لعام 2024.

وكتب أحمد العوضي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه عن مسابقة لمن يخمن شخصيته التي سوف يجسدها في مسلسل حق عرب.

وكتب أحمد العوضي قائلًا: (المساااابقه التانيه )

تم التعاقد علي مسلسل ( حق عرب ) رمضان ٢٠٢٤

انتاج سينرجي ( تامر مرسي )

تأليف محمود حمدان

اخراج اسماعيل فاروق

وده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم

اللي كل حاجه حلوه بتحصل بسببهم وجاييين النهارده ننبسط كلنا

المسابقه هتبقى ١٥٠ الف جنيه

١٠ هيكسبو كل واحد ١٥ الف

السؤالين

١ -(حق عرب )هيبقي شعبي ولا صعيدي

٢ - (حق عرب) هيبقي اكشن ولا رومانسي ولا كوميدي

معانا اربع ايام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا

مشاركة أحمد العوضي في فيلم الإسكندراني

جدير بالذكر إنه يقوم أحمد العوضي حاليًا بتصوير أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل إسم الإسكندراني، مأخوذ عن الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وقال عنه في تصريحات صحفية: "الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لي، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، والأخير هو من رشحنى للدور، وحينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع الذى أحب أعملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضى".

وأضاف: "الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثه مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية، فاسم البطل الذى أجسده بكر الإسكندراني، مكتوب من لحم ودم، والشخصيات كلها مكتوبة بعناية، وجهد الاستاذ خالد يوسف ظاهر جدًا في السيناريو".

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي كان مشاركته في مسلسل ضرب نار الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، ومسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الاتربي، سهير المرشدي، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.