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قناة "CBC" تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.. الخميس والجمعة

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أحمد جودة - القاهرة - تحتفل قناة CBC، على مدار يومي الخميس والجمعة، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، حيث تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية التى أنتجتها خصيصًا لهذه المناسبة.

أبطال حرب أكتوبر

وتستضيف القناة مجموعة من أبطال أكتوبر، الذين يتحدثون لأول مرة، عن انجازات حققوها على الجبهة، كما تقدم القناة فرقتى هارمونى، وفرقة السمسمية، لتقديم عدد من الأغانى.

احتفالات بكافة المحافظات

وتنقل القناة من خلال شبكة مراسليها، الإحتفالات التى تنظمها محافظات مصر للإحتفال بأكتوبر، وتستمر تغطيات القناة الخاصة بإحتفالات أكتوبر على مدار يومين، الخميس والجمعة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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