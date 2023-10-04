نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فنية متنوعة على 3 مسارح احتفالاح بعيد الأوبرا 35 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمرور 35 عام على افتتاحها بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة تقام مساء الأحد 8 أكتوبر.

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

ففي السابعة والنصف مساءً على المسرح الكبير وبالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا تعرض المسرحية التاريخية( بيبرس الأسطورة) بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وتروى سيرته الذاتية التى شهدت بطولات وإنتصارات وأحلام نجح فى تحقيق بعضها.

دكتور خالد داغر

دكتورة نيفين الكيلاني

وفى الخامسة مساء يحتضن المسرح الصغير وبالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة تعرض ثلاثة أفلام وثائقية من صناعة مهرجان نارًا اليابانى الدولى للفيلم هم اينورى، فانتازيا منتصف الصيف وذئاب الشرق وتهدف إلى إلقاء الضوء على معالم مدينة نارًا التى تعد أحد أجمل المناطق فى اليابان وسعيًا لإبراز جمالها وطبيعتها وتعريف العالم بثراءها وتنوع الثقافة فى مجتمعها حيث تدور فكرة فيلم اينورى حول هجرة الأجيال الجديدة من بلدة كانوجاوا للمدن مع بقاء القليل منهم محافظين علي تاريخ بلدتهم، اما فانتازيا منتصف الصيف يدور حول رحلة اثنين من صانعى الافلام لتصوير عمل عن مدينة جوجو وخلالها يلتقيان بشخصين من السكان المحليين وتتوالى الاحداث وفيلم ذئاب الشرق يروى قصة الصياد اكيرا البالغ من العمر 75 عام الذى ترك عمله واصدقائه لممارسة هوايته فى صيد الذئاب.

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

وفي الثامنة والنصف مساءً على مسرح الجمهورية تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلا يضم مختارات من عيون الطرب يؤديها كل من نهاد فتحي، أميرة أحمد، زينب بركات، تامر عبد النبي، مصطفى النجدي وإسلام رفعت.

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

فعاليات إحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا

ما لا تعرفه عن دار الأوبرا المصرية

يذكر أن دار الأوبرا المصرية أنشئت بمنحة من الحكومة اليابانية وافتتحت فى 10 أكتوبر 1988 وتضم عدة مسارح هي الكبير، الصغير، المكشوف والنافورة المستحدث إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالاسكندرية ومسرح اوبرا دمنهور بالبحيرة ومنذ افتتاحها تلعب دورًا هامًا في إثراء الحياة الفنية في مصر كما باتت مزارًا ومتنفسًا فنيًالمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والاجنبية واتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة بالاضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض تشكيلية اضافة إلى تنظيم مهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى باتت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة إفريقيا وأصبحت أحد العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من إمكانيات فنية وبشرية.