نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تتصدر تريند يوتيوب بـ أغنية “فوق” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اغنية أصالة الجديدة “فوق” تريند موقع يوتيوب، الاغنية من ألبومها المصري الجديد “لحقت نفسي”، حققت الأغنية نحو مليون و200 ألف مشاهدة، بعد طرحها بيوم واحد، الأغنية كلمات: عمر عبده عل، الحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد ياسر.



الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسى

وطرحت المطربة السورية أصالة الجزء الأول من ألبومها الجديد “لحقت نفسي” الذي يتضمن 6 أغنيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية، ويضم هذا الجزء عددًا من الأغنيات منها أغنية الأخبار الحلوة، وفوق، وغيرها.

كلمات اغنية فوق

فوق بقى وخليك فحالك

ألف مره انا قولتها لك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليها لك

فوق

فوق بقى انت فاكرني يعني

قلبي في غيابك واجعني

روح وكنت نفعت نفسك

لما تبقى فيوم نافعني

انت مبتزهقش من كذبك معايا

ايه فاكرني هبقى حد من الضحايا

انت آخر حد ممكن أعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح

روح

روح بقى ولا انت فاضي

انت بالنسبالي ماضي

فتره عدت من حياتي

والحياة ما وقفتش عادي

روح

هي سيره هعيده تاني

انت بني ادم اناني

ليه اضيّع عمري يعني

عاللي ضيّعني واذاني

انت مبتزهقش من كذبك معايا

ايه فاكرني هبقى حد من الضحايا

انت آخر حد ممكن أعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح روح



ميدلي ألبوم لحقت نفسى

وطرحت أصالة منذ عدة أيام، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ميدلي لألبوم لحقت نفسي، الذي جمع أكثر من أغنية منه، وعلقت قائلةً: الفن عالم رحب وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهالحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي، تعالوا نجرب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم غني لكم.

آخر ألبومات أصالة الغنائية

ويذكر ان ألبوم شايفة فيك هو آخر الألبومات الغنائية التي قدمتها أصالة والذي يحتوي على ١٤ أغنية أشهرهم أغنية "غلبان" التي حصدت ٩٧مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى