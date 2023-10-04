نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 3 أغاني أصالة تتصدر تريند اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة اصالة تريند موقع يوتيوب، بـ 3 اغاني طرحتهم من ألبوم “لحقت نفسي”، وهم: اغنية "فوق"، أغنية "لما بنتجاهل"، اغنية" مانجا".

اغنية" مانجا"

تصدر اسم النجمة الكبيرة أصالة نصري تريند تطبيق يوتيوب، وذلك بعد طرحها أغنيتها الجديدة التي تحمل أسم“مانجا ” والتي تخطت حاجز مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات، قليلة، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من غناء الشاعر مصطفى حسن، الملحن مصطفي العسال، الموزع الموسيقي توما

ما هى كلمات أغنية "مانجا" ؟

ويقول مقطع من الأغنية:" يازينة الفواكه يا مانجا مانجا مانجا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة تمشي على الأرض التراب يتحول حنه.. والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه.. يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه.. صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني، إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا.. هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانة الشغلانة، يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة، اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة.. يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا تحبني ولا اطخ روحي بطبنجه، يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا.. هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه"



اغنية أصالة الجديدة “لما بنتجاهل”



تصدرت اغنية أصالة الجديدة “لما بنتجاهل”، الاغنية من ألبومها المصري الجديد “لحقت نفسي”، من كلمات محمود عادل كلازا، ومن ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، تخطت أعلي نسب مشاهدات عبر عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب، ونالت الأغنية تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا، واحتلت المركز الـ 6 من أهم 50 أغنية الأعلى مشاهدة في مصر عبر اليوتيوب.



كلمات أغنية "لما بنتجاهل"



أوقات لما بنتجاهل

ونقول شىء مش مستاهل

بنضيع منا قلوب عاملتنا بكل ضمير

بنخبط وقت وجعنا

في الناس اللي بتسمعنا

وكإن جراحنا دي لعنه بتنكر كل الخير

يمكن بنكون خايفين

أو عالجراح متعودين

يمكن زهق يمكن روتين

أو سوء نوايا

يمكن شيطان البعد شاطر في الفراق

يمكن نرجع خايفين

في الوحده دي متعلقين

نندم على ناس مظلومين

عايشين معانا

بنلف دايره خطوطها مفهاش اتفاق

أوقات في زعلنا بنرضى

بمشاعر كلها بارده

وبناخد دور مش دورنا

ونخسر أحسن ناس

بنحارب نفسنا بينا

وبنجرح في اللي شارينا

وبنرجع نندم

علشان ضاع منا الاحساس

يمكن بنكون خايفين

أو عالجراح متعودين

يمكن زهق يمكن روتين

أو سوء نوايا

يمكن شيطان البعد شاطر في الفراق

اغنية أصالة الجديدة “فوق”



تصدرت اغنية أصالة الجديدة “فوق” تريند موقع يوتيوب، الاغنية من ألبومها المصري الجديد “لحقت نفسي”، حققت الأغنية نحو مليون و200 ألف مشاهدة، بعد طرحها بيوم واحد، الأغنية كلمات: عمر عبده عل، الحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد ياسر.

كلمات اغنية فوق

فوق بقى وخليك فحالك

ألف مره انا قولتها لك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليها لك

فوق

فوق بقى انت فاكرني يعني

قلبي في غيابك واجعني

روح وكنت نفعت نفسك

لما تبقى فيوم نافعني

انت مبتزهقش من كذبك معايا

ايه فاكرني هبقى حد من الضحايا

انت آخر حد ممكن أعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح

روح

روح بقى ولا انت فاضي

انت بالنسبالي ماضي

فتره عدت من حياتي

والحياة ما وقفتش عادي

روح

هي سيره هعيده تاني

انت بني ادم اناني

ليه اضيّع عمري يعني

عاللي ضيّعني واذاني

انت مبتزهقش من كذبك معايا

ايه فاكرني هبقى حد من الضحايا

انت آخر حد ممكن أعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح روح