نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد..حفل تخرج دفعة جديدة من "ستديو الممثل" للنجم محمد صبحي بحضور عدد من النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان محمد صبحي يوم السبت 7 أكتوبر الساعة الثانية ظهرا بمسرحه بمدينة سنبل بتخريج دفعة فنية جديدة من (ستديو الممثل 2023 ) الذي يقدمه الفنان محمد صبحي مجانا، وسيشمل الحفل اختبارات للمواهب في مشاهد تمثيلية وفقرات غنائية وعزف ورقص بحضور لجنة التحكيم المكونة من الأستاذ محمد صبحي، الفنان الدكتور أيمن الشيوي، الدكتورة عبير فوزي، المخرج والاعلامي جمال عبد الناصر، الملحن شريف حمدان، وبحضور عدد من الفنانين سيكونون مفاجأة الحفل.

محمد صبحي

محمد صبحي



مسرحية عيلة "اتعمل لها بلوك "

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي مستمر في عرض مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك" وهي مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "ستوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

نبذة عن الفنان محمد صبحي



ولد في القاهرة. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام 1970م مما أهله للعمل كمعيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس «استوديو الممثل» كممثل ومخرج، واشترك معه رفيق رحلته الفنية الكاتب المسرحي لينين الرملي دفعته في التخرج.

كان متزوج الممثلة الراحلة نيفين رامز (من أسرة رضا) ولديه من الأولاد كريم (مهندس كمبيوتر) ومريم (خريجة تجارة إنجليزي).

عندما كان طفلًا صغيرًا كان يعيش مع أسرته في منطقة أرض شريف بالقرب من شارع محمد علي والذي كان يطلق عليه شارع الفن، حيث كان يوجد به العديد من المسارح ودور السينما والملاهي الليلية، وكان منزل أسرته يقع أمام دارين شهيرين للسينما هما سينما الكرنك وسينما بارادى الصيفي. وكانت هذه فرصة جيدة للطفل الصغير ليتابع جميع الأفلام التي تعرض بهما، كما كان والده يمتلك ماكينة لعرض الأفلام فكان يشاهد من خلالها العديد من أفلام الباليه الراقصة.