نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغنية "كان فقري مش وش دلع" لـ الليثي وصاصا تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اغنية "كان فقري مش وش دلع" من مهرجان «سيبك من اللي خلع» للمطرب الشعبي محمود الليثي، ومغني المهرجانات عصام صاصا، تريند مواقع التواصل الاجتماعى، وتربع على عرش «يوتيوب» الموسيقي.

مهرجان «سيبك من اللي خلع»

وجاء الكليب ضمن فيلم “حمص وحلاوة”، والذي يتنازل قصة جديدة عن السينما، ويجسد كل من الفنان محمود الليثي وسعد الصغير، دور جارسون يعمل في ملهى ليلي، الذي تقابلهم الفنانة أمينة خلال أحداث العمل وتقع بينهم قصة حب من طرف واحد.

كلمات مهرجان «سيبك من اللي خلع»

تقول كلمات الأغنية: “سيبك اللي خلع كان فقري ومش وش دلع اتشقيت بالارض اتبلع راح من بعدينا فين مش هيعرف خيرنا غير لما يلبس في غيرنا بكره يتمنى يقابلنا سيبوه يعيشلو يومين ياللي انت فاكر ان انت فرقت شوف انت فين وانا فين دلوقت يابني انت كنت مجرد وقت وعيشت لك كام يوم حلوين اصل اللي مبدأه للقرشين ما يتقلعش من الرجلين آخر الطمع هيوديك فين يابني انت عايش الدور على مين نظرة عينكي اكتر حاجه شدتني ليكي ومن ساعتها انا مش ناسيكي ولا غيبتي يوم عن بالي ده انا ياما قبلت ما شوفتش يوم في جمالك بنت انتي اللي زيك مهما قولت ملكة ومقامك عالي روح قلبي دي النص اللي يخص انتي اللي ساكنه القلب وبس دايما معاكي بالحب بحس ده انا بعشقك اكتر من نفسي يا نن عيني من جوه يا روحي اللمسه منك تشفي جروحي هروح وراكي مطرح متروحي بس انتي حني عليا وحسي مش كل شوية تشغل دماغك عليا انا مستعد اديك عينيه بس انت اسلك معايا مشكلتك انك دايما فاكر ان مفيش منك يابني انت الغرور هيجنك ده انت حكايتك حكاية”.

مهرجان" أنا الخلاصة" لـ عصام صاصا ومحمود الليثي



ومن ناحية اخري، تصدر مهرجان" أنا الخلاصة" لـ مطرب المهرجانات عصام صاصا والفنان محمود الليثي تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليحتل المركز الأول ويحصد 985 ألف مشاهدة في وقت قليل من طرحه، مهرجان انا الخلاصة - سيبك اللي خلع كان فقري مش وش دلع - غناء عصام صاصا ومحمود الليثي - توزيع كيمو الديب، جاءت كلمات المهرجان: "شايفك متابع ده أنت غلبت اليوم السابع خوفو لو رفع الهرم الرابع كان هيسميه الكروان... أنا الخلاصة الـ 100 بيقولو صاصا إزاي تتقارن بالرياسة ده أنا اسمي ع الحيطان.. ممنوع مقارنة ابداََ في كارنا أنتم أخركم تشوفو صورنا، نجوم وكل الناس بصالنا من يومنا بنور في السما وليه تقومو وشكو ماشينو من كام سنه بضهرنا راجعيو.. احنا التاريخ بأيدينا كاتبينو متسيطين بس بمعلمه، حقك تضايق أصل العبد لله سايق، انت فين وانا فين يا رايق وده اللي مجننك".

آخر أعمال محمود الليثي

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود الليثي أغنية “ الغل مني هاريكو”، التي طرحها بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية “سطلانة”.