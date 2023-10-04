نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. هدى الاتربي في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هدى الاتربي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هدى وهي ترتدي فستان باللون الأبيض مفتوح من الأمام، ونسقت معه تسريحة شعر الذيل الحصان، وتركت شعرها منسدلًا.

هدى الإتربي وُلدت عام 1989 هي ممثلة مصرية، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعملت في أحد البنوك لنحو ثلاث سنوات. درست التمثيل في ورش خاصة لعدة أشهر، وأول تجربة فنية لها كانت عام 2016 في فيلم قصير تم تصويره بكاميرا تليفون موبايل وشاركت بتجربتها الأولى في مسابقة مهرجان دبي للأفلام القصيرة.

مسيرتها الفنية





بدأت مشوارها الفني في مصر من خلال فيلم "علي بابا" عام 2018، أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أكتوبر 2020، بإطلالتها التي وُصفت بأنها أجمل إطلالة لفنانة في حفل افتتاح المهرجان.

وفي خلال 4 سنوات قدمت 20 عمل 4 أفلام و16 مسلسل كان أهمها:



مسلسل «اللي مالوش كبير» للمخرج مصطفى فكري عام 2021 (قامت بدور هند)، مسلسل «ضل راجل» للمخرج أحمد صالح عام 2021 (قامت بدور غادة خليل)، مسلسل «الوجه الآخر» للمخرج سميح النقاش عام 2020 (قامت بدور ملك عادل)، مسلسل «خيانة عهد» للمخرج سامح عبد العزيز عام 2020 (قامت بدور هند).

آخر أعمال هدي الإتربي



يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.