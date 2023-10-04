طه الدسوقي يقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

وقع الاختيار على الفنان الشاب طه الدسوقي لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة، والذي من المقرر إقامته من الثالث عشر من أكتوبر الجاري إلى 20 من أكتوبر.

آخر أعمال طه الدسوقي:

وفي سياق آخر كان آخر أعمال طه الدسوقي هو فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر.

ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدا بحسن، ويلتقي أيضا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص.

من هم أبطال فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟



الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي

إشادات نقدية بفيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”



وأشادت ماجدة خير الله بالتجربة الإخراجية الأولى للمخرج عمر هلال، مُعلنة انضمام مخرج موهوب جديد لقائمة المخرجين الشباب الذين أثبتوا وجودهم في أعمال سابقة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عمر هلال يؤكد في أول أفلامه كمؤلف ومخرج أن الكوميديا تفرق كثيرًا عن العبط والاستهبال، ولا بد أن يكون الفيلم الكوميدي يعتمد على فكرة لها قوام ومعني وسيناريو متماسك ومواقف تخلق الضحك".

لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي:

ويذكر أن تألفت لجنة تحكيم "منطلق الجونة السينمائي" من المنتج والناقد اللبناني محمد سويد، والمدير التنفيذي السابق للمؤسسة الهندية الوطنية لتطوير الأفلام نينا لاث جوبتا، والمخرج والسيناريست المغربي إسماعيل فروخي.