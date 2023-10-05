نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغنية "نجم عالي" لـ جورج وسوف تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اغنية «نجم عالي» لـ سلطان الطرب جورج وسوف تريند اليوتيوب، حيث اقترب من مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر إيلي، والفيديو كليب من إخراج طوني خواجة.

اغنية «نجم عالي»

وتعد الأغنية الثانية التي يتعاون فيها الملحن محمد يحيى مع جورج وسوف بعد نجاح أغنية "صاحي الليل" التي طرحت منذ 3 سنوات وتصدرت وقتها التريند، تم تصويرها ككليب وتظهر فيها ديمة قندلفت، وتم تسجيلها في بيروت.

كلمات اغنية «نجم عالي»



عشان مش شبهكو

بشد انتباهكو

عشان قلبي طيب بتستغربوني

مالكمش غالي

وانا نجم عالي

ما ينفعش أصلا في يوم تعرفوني

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

انا تعبت منكو

ومش هبقى منكو

وده عشان قلوبكو

ما فيش فيها خير

انا ما انفعش ليكو

ولا هليق عليكو

من ايمتى الصغير

بيليق عالكبير

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

أحدث أعمال جورج وسوف

ومن ناحية أخرى، يستعد جورج وسوف لإحياء ثلاث حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جولة غنائية تنطلق الشهر المقبل، وتتضمن حفلا في لوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر المقبل، وحفل في دیترویت بتاريخ 4 نوفمبر، وحفل في نيوجيرسي بتاريخ 5 نوفمبر.

اخر اعمال سلطان الطرب جورج وسوف

ويذكر ان اخر اعمال سلطان الطرب جورج وسوف، هو حفلا غنائيا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، سبق وأحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما، كما طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثي فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب.