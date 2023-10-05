نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأييده لترشيح الرئيس السيسي..كريم عبدالعزيز يتصدر تريند "أكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان كريم عبدالعزيز تريند موقع التغريدات "أكس" تويتر سابقًا، وذلك بعد تأيده لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتره رئاسيه آخري.

أصبح كريم هو حديث السوشيال ميديا، حيث شجعه المتابعين على هذا القرار، وتأييد وتابعوا ذلك من خلال التغريدات الداعمه له ولقراره.

تفاعل الجمهور على تأييد كريم عبدالعزيز لترشيح السيسي:

وجاءت التعليقات كالآتي:

٠ قليل أوي لما تلاقي فنان محترم في الزمن دا بيعبر وبيحس بمعاناة الشعب أما الأغلبية هتلاقيهم أرجوزات في أيدي النظام.

٠ هو كريم عبدالعزيز حارقكم قوي كده.

٠ كريم عبدالعزيز من النجوم المحترمين وليهم جمهور كبير، ولو مختلف معاه في قراره دي حاجه ترجعلك.

٠ كريم عبد العزيز مش أول مرة يأيد ترشيح الرئيس وده قرار محترم منه.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز:

ويذكر أن آخر أعمال كريم عبدالعزيز هو فيلم "بيت الروبي"، وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق يواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.

أبطال فيلم بيت الروبي

يضم فيلم «بيت الروبى» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، مصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي.