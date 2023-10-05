نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أحمد جمال يروج لحفله في دار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد جمال لأحياء حفل غنائي في دار الأوبرا يوم الجمعه المقبل، ومن المقرر ان يقدم مجموعه من اغانيه المميزة.



ونشر أجمد جمال بوستر الحفل وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وكتب قائلًا: "هكون معاكم يوم الجمعة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات دار الأوبرا بمناسبة اليوبيل الذهبي 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.. مع الفرقة القومية العربية للموسيقى تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي،في انتظاركم.

اخر أعمال أحمد جمال

يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية "أنا اشتريت" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان أحمد جمال، وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت الترند فور طرحها.

كلمات الاغنيه

وتقول كلمات الاغنيه

خد قلبي وهات اللي تجيبه

ده كفاية أنك تبقى حبيبه

ويا بخته يا حظه ويا هناه

اللي أنت هتبقي من نصيبه

خد عيني أخطفها وسهرها

فـ عنيك الدنيا ومحورها

وطبيعي أن الحاجة الحلوة

بتقع في إيد اللي يقدرها



أنا اشتريت

لا بصراحة أنا حبيت

قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك



أنا اشتريت

لا ده أنا بيك استكفيت

كنت بدور لفيت ومشيت خطوة خطوة وراك

أنت لقطة بجد متتسابش

لو سيبتك أخسر ماكسبش

عيني شايفاك حلو وكامل مع أن الحلو مايكملش

أنت فرصة أنت متتعوضش

نسخه واحدة أنت ماتكررش

أي حاجة عادي ممكن تحصل

بس أنت جمالك محصلش

هات حتة من قلبك ليا

هاتها وسيب الباقي ليا

لو كانت حنيتك زايدة

هات حبة أنا محتاج حنية

خد وقتك فكر وارجعلي

ده أنا شايفك دايب وواقعلي

عارف قيمتك عمال تتقل

وأنا عارف أنك جاي تبيعلي.