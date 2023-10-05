نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب أحمد العوضي يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد العوضي محركات البحث جوجل، بعدما أعلن خوضه الموسم الرمضاني المقبل 2024، بعد تعاقده رسميا على مسلسل "حق عرب"، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج سينرجي، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

احمد العوضي يعلن انضمامه لمسلسل "حق عرب"

شوق أحمد العوضي جمهوره أمس، بعد أن كتب: "أخواتي جاهزين للمسابقة التانية"، وظل الجمهور مترقب حتى أن أعلن العوضي اليوم عن تفاصيل المسابقة الجديدة وعن تعاقده على مسلسل "حق عرب"، وكتب العوضي: "(المسابقة التانية)تم التعاقد على مسلسل (حق عرب) رمضان 2024، انتاج سينرجي ( تامر مرسي)، تأليف محمود حمدان، اخراج إسماعيل فاروق".

أحدث أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية أخرى، يشارك في بطولة فيلم “ الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة والفنان القدير حسين فهمي والفنان محمد رضوان والفنان محمد صلاح آدم والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان محمود حافظ والفنان محمود الليثي والفنان خالد سرحان والفنانة إنتصار والعديد من الفنانين والفنانات، ومن إخراج خالد يوسف وتأليف أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال أحمد العوضي في الدراما

ويذكر ان مسلسل "ضرب نار" من آخر أعمال أحمد العوضي في الدراما قبل مسلسل حق عرب، وعرض مسلسل "ضرب نار" بس السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، ودارت حول شاب يدعى جابر أبو شديد من مواليد محافظة سوهاج، تدفعه الظروف للسفر إلى القاهرة من أجل العمل، ويفتح ورشة خاصة بإصلاح الكوتشات في منطقة شبرا، ويقع في حب فتاة تدعى مهرة ومعي من سكان شبرا، وخلال أحداث مسلسل ضرب نار، يظهر رجل أعمال شرير وهو ماجد المصري، يحارب الثنائي ويدخلهم في العديد من الصراعات.

أبطال مسلسل "ضرب نار"

وشارك في بطولة مسلسل "ضرب نار" كل من أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، سهير المرشدي، تامر مجدي، دنيا المصري، إيمان السيد، بدرية طلبة، تيسير عبد العزيز أحمد غازي، إسراء رخا، أحمد عبدالله، وكان من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج مصطفى فكرى.