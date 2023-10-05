نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب نجوى إبراهيم تتصدر محركات البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية نجوى إبراهيم محركات البحث جوجل، بعدما شاركت في الندوة التثقيفية لاحتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، الذي تقام حاليًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كلمة نجوي كرم في الندوة التثقيفية لاحتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

وقالت نجوى إبراهيم خلال كلمتها: النهارده إحنا مع بعض متجمعين عشان نحتفل بمرور خمسين سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة، وحابه أقول إن شهادئنا العظام فخورين بيهم وبنقول لأهاليهم هما في قلوبنا وعلى بالنا دئما.. أحب أطلب من كل الآباء والأمهات أن يحكوا لأولادهم عن حرب أكتوبر وعن حضارة مصر القديمة والحديثة، واللي فيها كل الحاجات الحلوة.

وإضافت: فخورة إن يكون لينا في مصر قناة وثائقية جديدة بتقدم وبتوثق كل شيء مبهر ومشرف لكل حاجة بتحصل في بلادنا.. كنت سعيدة جدا لما قالولي إنتي هيبقى اسمك فاطمة وهتمثلى مصر فى فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وحابة أقولكم جيش بلدنا وفر كل المهام والأسلحة والدبابات والقوارب، وبحكي لأولادي عن نصر أكتوبر وحاليا بحكي لأحفادي عن هذا النصر.

الندوة التثقيفية لاحتفالات نصر أكتوبر

وشهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أفلاما تسجيلية وعروضا فنية وغنائية وتكريما لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة، وحضر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء والمسؤولين.



أخر أعمال نجوى ابراهيم

ويذكر ان أخر أعمال نجوى ابراهيم في مجال التمثيل مشاركتها في مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” إلى جانب الفنان عادل إمام حيث قدم شخصية أستاذ جامعي يساري الفكر ويعمل في كلية الزراعة وثائر على الأوضاع السياسية قبل ثورة 25 يناير 2011. مشكلة زواجه الرئيسية هي عدم إنجابه، يخوض أحداث ثورة 25 يناير، ويتزامن ذلك مع انفصاله عن زوجته بسبب عدم الإنجاب، ويخوض تجربة تولي منصب حكومي كبير في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، ويخوض صراعات شخصية تتزامن مع مفاجآت عديدة وصادمة تظهر في حياته.