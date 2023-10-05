نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أحمد زعيم يستعد لطرح 3 أغاني رومانسية من ألحانه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنان شامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يصعب على كلمات الحوار حتى أن تصف مهاراته وإبداعه بشكل كافي ووافي فهو لم يصل إلى مكانته الحالية بسهولة بل مر منذ صغره بمحطات يطلق عليها البعض "محطات صانعة للنجوم"، فـ هو مطرب وملحن ومؤلف أي على إدراك تام ووعي كافٍ بالفن الأصيل ذو المقاييس الصحيحة، كما إنه عالي الإحساس في غناءه، مبدع ومبتكر في ألحانه، دقيق وذكي في اختيار كلماته، لا سيما أننا نردد ألحانه من حين لآخر دون أن ندري أنه أحد الأعمدة الرئيسية لـ الأغنية، أما عن أغانيه فهي دافية مثل صوته الدافي والعذب فـ نجمنا اليوم هو «أحمد زعيم» وكانت آخر أعماله في عالم التحلين هي أغنية "تخاصمني" لـ الفنان وائل جسار.

وبالتزامن مع النجاحات الذي حققها النجم أحمد زعيم، تواصل الفجر الفني معه للحديث عن أحدث أعماله في عالم التلحين خاصة إنه من أمهر المحلنين الموجودين على الساحة فقال زعيم: " بحضر لـ أغنية مع وائل جسار استايل رومانسي وهتكون من اجمل الاغاني الرومانسية الفترة دى إن شاء الله وأغنية كمان مع إليسا على الاستايل الرومانسي من كلمات نادر عبدالله وتوزيع أحمد إبراهيم ودي من الأغاني المقربه لقلبى واخيرًا أغنية في اغنية هتكون مع جنات رومانسية برضه وهيظهر فيها أو ي احساسها إلى واحشنا من زمان والأغنية هتكون من كلمات خالد البشبيشى وتوزيع يوسف حسين وإنتاج لايف ستايلز استوديوز".



آخر أعمال أحمد زعيم في الغناء

يعتبر أخر أعمال أحمد زعيم في الغناء هي أغنية ياعراف والأغنية من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وإخراج ياسين حسن

كلمات أغنية ياعراف

يا طبيب داويني، احتار الطب فيا

حبيبي يغيب عن عيني الدنيا تلف بيا

يا خالة ارقيني، بدأت اشوف خيالات

صورته ما فارقت عيني، بشوفه في كل الأوقات

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي واللى جرالي

ما كان سابني أسهر ليالي

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي واللى جرالي

ما كان سابني أسهر ليالي

بغينا وما رضينا

ولا ما نساتني فيك الأيام

والروح السكنت فينا عايشة فينا

عشنا في أراضينا

مشيت وخليتني في البارح

عدينا وكان العالي العالم بينا

يا دنيا ودينا، لفي ورسي بينا

بهواك تبلينا وبقلوبنا حبينا

يا ناس حسوا بينا والفينا مكفينا

كل يوم نهواك نتمني نراك بعدك كاوينا

يا عراف عرفني إن كان راح ونسينى

مين في سؤالي هيفيدني، يا ريت لو ترسيني

يا مجروح روح أسهر، عد نجوم لياليك

قمرك غاب مابقاش يظهر وغيابه كان صعب عليك

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي واللي جرالي

ما كان سابني أسهر لياليه

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي واللي جرالي

