نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذكرى انتصار 6 أكتوبر.. محمد رمضان يروج لحفلته الغنائية: أسوان أنا جايلك زي الرهوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المطرب محمد رمضان حملة الترويج عن حفلته الغنائية، ومن المقرر إقامتها غدا الجمعة 6 أكتوبر، بمدينة أسوان، احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات حرب 6 أكتوبر، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر رمضان مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية، وقائلا: "صحيت من النوم وببص في الموبيل، لقيت باقي يومين فقط على حفل أسوان، يوم الجمعة المقبلة في استاد اسوان، قلت لنفسي اقوم اغير هدومي، واسافر على أسوان للاستعداد للحفلة".

وظهر محمد رمضان خلال الفيديو وهو يغني "أسوان أسوان" للفنان سيد الفنان، والتي استبدل كلمتها قائلا: "أسوان أسوان أسوان، أنا جايلك زي الرهوان، استني محمد رمضان".

حفل محمد رمضان

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان مجموعة من أغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور.

مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن شارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

يحكي المسلسل قصة جعفر العمدة الذي يقوم ببطولته الممثل محمد رمضان، وهو رجل أعمال شهير بتعدد زيجاته، إذ تزوج 4 مرات، ولكنه يواجه أزمة عائلية صادمة بعد اختطاف ابنه الوحيد من قبل عدوه الذي يريد الانتقام من العمدة وجعل نسل عائلته يجف، ومن ثم، يتعرف جعفر على عايدة ويقع في حبها حد الجنون، ولكن تكون قصة حبهما محفوفة بالمخاطر، خصوصًا بعد عودة ابن جعفر العمدة من الاختطاف، حيث يدعي جعفر أمام والدة الطفل أنه توفي ليسقط أي شكوك حول عدم صحة الحادثة، لكن يتم اكتشاف الحقيقة ويعود الابن مرة أخرى في ظل صراع شديد بين الحقائق والأكاذيب وبين الحب الحقيقي والمزيف.