نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي: الشعب المصري مالوش كتالوج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت النجمة منى زكي أن تخطف قلوب الحاضرين من خلال احتفالية الذكرى الـ 50 على انتصار حرب أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رجال القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر.

منى زكي تكشف سر إنتصار أكتوبر

ومن جانبه، عبرت "منى" عن رأيها بكل حماس وقوة أن السر وراء انتصار أكتوبر، عقيدة الجيش المصري وهى "إما النصر أو الشهادة".

منى زكي: الشعب المصري مالوش كتالوج



وأكدت: "الشعب المصري مالوش كتالوج وميقبلش إن محتل يعيش في أرضه متهني وده مش كلام إنشاء ده التاريخ اللي بيقول كدا".

منى زكي تتألق بفيلم القاهرة مكة



وعلى صعيد آخر، تنتظر النجمة منى زكي عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "القاهرة مكة"، والفيلم من بطولة الفنانة منى زكي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: شيرين رضا، محمد ممدوح، محمد فراج، صابرين، وهو من إخراج هاني خليفة، وتأليف محمد رجاء،

تعرف على أحداث فيلم القاهرة مكة



وتدور أحداث الفيلم في إطار الاثارة والتشويق حول قبل أيام من سفر امرأة ذات ماض سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال.

أخر أعمال منى زكي



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة منى زكي مسلسل تحت الوصاية، والمسلسل من بطولة: رشدي الشامي، أحمد خالد صالح، مها نصار، الطفل عمر الشريف، خالد كمال، علي صبحي، علي الطيب، أحمد عبد المجيد، وهو من تأليف شيرين دياب ومحمد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدره الترند فور عرضه..

