نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يطرح أغنية جديدة الفترة المقبلة.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل أغنية “ عملنا كل حاجه صح” ومن المقرر طرحها الفترة المقبلة على “يوتيوب”.

تفاصيل الأغنية

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل، هندسة صوت ماهر صلاح.

تفاصيل الحفل

يستعد كلًا من الفنان تامر عاشور والنجم بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي، في دولة الكويت وذلك يوم الثالث عشر من أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم كلًا منهما باقة متميزة من ألمع أغانيهم.

ومن المقرر أن يشاركهم في الحفل الفنان الخليجي عايض، ويقام الحفل على مسرح أرينا، وسوف يتم طرح التذاكر خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر يعيش كلًا من تامر عاشور وبهاء سلطان حالة من النشاط الفني الملحوظ، حيث حققت حفلة ليلة الدموع للنجم تامر عاشور في السعودية نجاحًا كبيرًا، في الوقت الذي حقق فيه النجم بهاء سلطان نجاحًا كبيرًا في حفلة بالعلمين.

و شوق الفنان تامر عاشور جمهوره ومتابعيه لألبوم جديد له، من المقرر طرحه في فصل الشتاء المقبل، والذي أطلق عليه “فصل الدموع”، ووجه لهم الشكر عن تفاعلهم مع حفل "ليلة الدموع ".



نشر تامر عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة له، وعلق عليها قائلًا: "مساء الفل على أجمل ناس في الدنيا في كل مكان حبيت أشكركم على تفاعلكم وحبكم اللي شفته بعيني ولمسته بقلبي في حفل ليلة الدموع في كل مكان حرفيا ببث مباشر على أعلى مستوى من mbc مصر اللي بشكركم جدًا عليه بالنيابة عن الكل الجمهور المصري والعربي إذا سمحولي".

آخر أغنية

والجدير بالذكر أن الفنان بهاء سلطان طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم " كدابة " ضمن ألبومه الأخير سيجارة، وذلك بتعاونه مع المنتج نصر محروس، وطرح أيضًا بهاء سلطان أغنية العمر كله، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والتي حصلت على تفاعل كبير من قبل جمهوره، وتعتبر ذلك آخر أعمال الفنان بهاء سلطان.