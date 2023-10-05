بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز تصريحات أحمد حلمي ببرنامج AB talks

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أحمد حلمي تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد استضافته في برنامج AB Talks، حيث تحدث للمرة الأولى عن علاقته بوالده وطفولته وسبب استمرار زواجه من منى زكي 21 عامًا.

طفولة أحمد حلمي



وقال حلمي عن طفولته: "لم تكن كما أحب" مؤكدًا أنه أدرك بعد مرور الوقت أن طفولته لم تكن كما تمنّى ولكنه كان مستمتعًا بها. وأضاف: "أنا مقصدش أنها كانت طفولة مشردة ولا معذبة لكن كان نفسي أكون بعرف لغات واللغات بيتم تعليمها وأنت صغير وكان نفسي أسافر كتير وأنا صغير، ففي حاجات كان نفسي تكون أفضل لكن أنا بحب طفولتي جدًا".



وعن مواقف سعيدة في طفولته، قال حلمي: "في مرة أنا وأخويا كان عندنا مسحوق غسيل وجزء منه متحجّر وأخويا كان أكبر مني بسنتين ومرة رمى جزء من مسحوق الغسيل فدخلت في فمي وبلعتها وصوتي راح". وأضاف: "أنا عشت طفولتي في السعودية واللحظة اللي بنرجع فيها للقاهرة كانت بتبقى لحظات سعيدة أوي وعمري ما أنساها ومشهد سفرنا من القاهرة لبنها كان لا ينسى".

وعن أصعب أوقات طفولته، قال حلمي: "في جزء كبير من طفولتي نسيته لكن فاكر بداية من الإعدادي وافتكر لما ببايا ضربني بالقلم دي كانت لحظة مؤثرة، كمان خالي كان بيربي حمام وأنواع غالية وأنا دخلت وفتحت البلكونة وطيّرت الحمام وراح خالي اشتكى لوالدي وأنا ببايا كان ممكن يجي على نفسه علشان الناس، وأنا كذبت على والدي وقلت إن أخويا هو اللي طيّر الحمام وطبعًا اتعرف إني كداب وضربني واتصدمت لأنه ضربني وكانت المفارقة إن الحمام طلع بيرجع تاني للبيت وبسبب ده عرفت إن في مواقف الطفل مش بينساها وإنها بتعلّم في نفسيته وإنك ممكن تجرح ابنك دون وعي".



وتابع: "بعتقد إن أي حاجة أثرت فيك مش هتنساها وإلا هيتحول لمشكلة نفسية ولو العقل حجب الموقف معناه إن المشكلة كبيرة وصادمة جدًا".

علاقة أحمد حلمي بوالديه



وعن علاقته بوالديه، قال أحمد حلمي: "دي من الحاجات اللي نفسي أرجع طفل علشان أعيشها مرة تانية لأن أبويا مات وملحقتش أشبع منه وأعيش معاه مرحلة الصداقة كنت لسة متخرج من الجامعة وأنا كنت عايش في القاهرة وأهلي في بنها وخلال طفولتي كنا في السعودية ومكنتش مدرك إني لازم أشبع من أهلي وأنا ملحقتش أشبع منه وهو كان مريض ودي من اللحظات الصعبة إني أحس إني عاجز ومش قادر أعمل حاجة لحد بحبه... والدي كان مستمع أكتر من أنه متكلم وحسيت بفضله عليا وفي صفاتي وتكويني وكان عندنا حرية وده كوّن شخصياتنا كلنا ومكنش في شكل تقليدي للتربية وبقينا مسؤولين وبنحب بعض".



وعن فترة مرض والده، أكد أحمد حلمي أنها الأصعب في حياته وأنه شعر يومها بالعجز الكبير، قائلًا إنه يفتقد والده كثيرًا فهو لم يمضِ الكثير من الوقت معه بسبب وفاته مبكرًا: "أنا فاكر مرة وهو في العناية وكنت لوحدي وهو فاق وشاورلي بصباعه في إشارة لربنا وكمان مرة عمل عملية قلب مفتوح وكان المفروض العملية تستمر ست ساعات لكن خرج بعد ثلاث ساعات فقط وكان كويس هو توفى بسبب السرطان". وأضاف: "أنا بحلم بيه كتير وببقى عارف إن معظمها رسايل ومش من عقلي الباطن لأن قبلها مكنتش بفكر فيه لكن بحلم بيه فجأة وفي أحلام كان بيزعقلي فيها ولما سألت حد بيفهم في الأحلام كان بيطلع التفسير عكس ما كنت أنا متخيل وببقى سعيد لما بشوفه في الحلم".

إستمرار زواج أحمد حلمي ومنى زكي



وعن سر استمرار زواجه بمنى زكي حوالى21 عامًا، قال أحمد حلمي: "الناس بتقول إن بعد سنين من الجواز الحب بيختفي لكن في جملة كانت ضمن فيلم، واحد من الأبطال وضح الفرق بين الحب قبل الزواج وبعده وقال إن المرحلة الأولى اسمها مرحلة الوقوع في الحب لكن الحب استقرار وهناك خلط بين المرحلتين وعرفت إن ده حاجة منطقية لأن في البداية الاتنين بيكونوا مجهولين لبعض فبيكون في شغف".



وأضاف: "متزوج من منى زكي من عام 2002 والجواز حياة أخرى وأهم شيء في الزواج هو الوصول للغة الثالثة لأن الرجل عنده لغة بيتكلمها والست عندها لغة بتتكلمها وزي ما يكون هو بيتكلم انكليزي وهي فرنساوي وفي لغة تالتة مشتركة وهي إن الاتنين يتعلموا لغات بعض، ومهم إن الراجل يقرأ كتالوغ الست والست تقرأ كتالوغ الراجل.

و بيتقال إن لما مراتك تبقى متخانقة في الشغل أو مع صاحبتها وأنت تقول رأيك وتلبس قبعة الحكيم هي هتضايق وأنت مش هتفهم ليه اتضايقت لأنها عايزة تتسمع بس وبعد ما تخلص أسألها عن رأيها وبعدها قول رأيك... كمان لما الراجل بيكون متضايق ومراته تسأله مالك فالمفروض تسيبه لوحده وأحيانًا لو حكى مشكلته لصاحبه ده بيخليها تحس إنها مش مهمة بس بعد شوية هو هيحكيلها عن المشكلة".