المشرف العام على مشروع أهل مصر: نعمل على تنفيذ برامج الرعاية والاستثمار في الإنسان

القاهرة - محمد ابراهيم -

عقد مساء اليوم جلسة تعريفيه بالقائمين والمشرفين على فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية، والذي من المقرر أن يستمر حتى 13 أكتوبر الجاري.



ومن جانبه اكد المخرج أحمد سيد المشرف العام على مشروع أهل مصر على إن المشروع يهدف إلى بناء الإنسان، و أكد على اننا نعمل على برامج رعايه بعد انتهاء مرحله من مراحل مشروع اهل مصر يهمنا الإنسان حتى لا يقتصر دور المشروع والقائمين عليه في الورش وتعليم المشاركين سواء من الفتيات أو الاطفال أو الشباب لافتا إلى ان هناك جزء كبير من التسويق للمنتجات ونتاج الورش هو هدف المشروع وذلك لان المنتج الجيد والموهبه الحقيقيه لا بد من وجود عمليه تسويقيه جيده حتى نستفيد منها ونفيد المجتمع.

الدولة تستثمر في الإنسان



وتطرق المشرف العام على اهل مصر على ان الدوله في الوقت الراهن تستثمر المليارات في بناء الانسان كما تستثمر في بناء المدن والانشاءات وذلك لان الانسان هو الذراع الاساسي والاقوى للدوله فكلما اسسنا جيلا جيدا وواعدا بذلك ناسس دوله قويه فضلا عن استغلال كل مواردها بشكل صحيح ومفيد.

توجيه المدربين للتعامل انسانيا مع الفتيات بالمشروع



وعلى صعيد آخر حرص المخرج احمد سيد، على توجية المشرفين والمدربين بمشروع “اهل مصر” بأن يكون التعامل مع الفتيات المشاركات في المشروع انسانيا اكثر من فنيا وذلك لان الفتاه بطبعها خجوله ولا تجيد الحديث عن افكارها والاعلان عنها بشكل مستمر.

عن مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية.

كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

