الجمهور يشيد بأغنية "بح بح" لـ صبا الرافعي

القاهرة - محمد ابراهيم -

حظت الفنانة صبا الرافعي على اهتمام الكثير من رواد التواصل الاجتماعي ونجوم الوسط الفني فور إصدار أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بح بح"، وكانت من أبرز التعليقات الاغنية مش راضية تروح من بالي، كملى غناء علطول، انتي صدمتنا بصوتك، الف مليون مبروك، وغيرها من التعليقات.



تفاصيل أغنية "بح بح"



وتم طرح الأغنية على جميع منصات التواصل الاجتماعي، و

الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان خالد نبيل وتوزيع موسيقي خالد نبيل وطبلة أحمد عيادي وأورج محمود شاهي.

ما هي كلمات أغنية "بح بح"؟

وتأتي كلمات أغنية "بح بح " كالآتي بتقولي خلاص كده بح

وفاكرني هعيط وهسح

وهموت من بعدك يا حرام

دانت هتيجي هقولك بح

دانا هعمل وياك الصح

روق روق روق روق



ياما دقت ع الراس ولا حوق

خاف مني واحذرني وقلق

وحياتك عندي لتتروق

وهترجع ندمان وهقولك

تاتا تاتا بح الدح بح

مش قولتلك انا عامله الصح



كام يوم كده وانساك عقبالك

انا نجمة بعيدة عن احلامك

ما هو ميشرفنيش لا مؤاخذة

انت ازاي افهمهالك

خد وهقولا باللبناني يلا

بح بح الله معك لك الله معك

سلام.. الوداع.. باي

روق روق روق روق



ياما دقت ع الراس ولا حوق

خاف مني واحذرني وقلق

وحياتك عندي لتتروق

وهترجع ندمان وهقولك

آخر أعمال صبا الرافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال صبا الرافعي مسلسل ريا وسكينة والمسلسل من بطولة روبي، مي عمر، صبا الرافعي، والفنان اوتاكا ومحمد رضوان، والفنان نبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور وتصدر الاعلى نسبة مشاهدة فور نزوله.

