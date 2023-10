بوليوود تحتفل بالعرض الخاص لـ Thank You for Coming

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت بوليوود بالعرض الخاص لفيلم Thank You for Coming، بحضور صناع الفيلم وعدد من أهم نجوم السينما في بوليوود.

ونقل موقع أنديا توداي، لقطات من العرض الخاص، الذي كان بحضور شيهناز وسيدهارث مالهوترا، والنجم الهندي القدير أنيل كابور.

وطرح الفيلم للعرض بداية من 4 اكتوبر الجاري، ويشرك في بطولته كوشا كابيلا وبهومي بيدنيكار وهو من إخراج كاران بوولاني.

عرض Thank You for Coming

جديد أخبار أنيل كابور

وفي الوقت نفسه، كان قد أعلن نجم بوليوود القدير أنيل كابور عن شخصيته من فيلم Animal للنجم رانبير كابور، بنشره لصورة من الشخصية التي سيجسدها بالفيلم الجديد.

ونقل موقع انديا توداي الصورة التشويقية التي نشرها انيل كابور لشخصيته من الفيلم المرتقب، حيث يجسد شخصية باسم Balbir Singh.

Animal

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع انديا توداي، اعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من اخراج Sandeep Reddy Vanga.