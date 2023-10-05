نيللي كريم تتعاقد على فيلم جديد بعنوان "هابي بيرزداي"

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش نيللي كريم حالة من النشاط الفني على الصعيد الدرامي والسينمائي، حيث تعاقدت حاليًا على المشاركة في فيلم جديد بعنوان "هابي بيرزداي داي"، من تأليف وإخراج سارة جوهر، كما يعرض لها حاليًا في السينمات فيلمي "ع الزيرو"، "ڤوي ڤوي ڤوي".

نشاط نيللي كريم بالدراما



وبجانب انتعاشتها الفنية في السينما، فإنها تستعد حاليًا لعمل مسلسل جديد بعنوان “فراولة “ للمشاركة به في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل”عملة نادرة”.



نيللي كريم تكشف تفاصيل دورها في مسلسل فراولة

وقالت نيللي كريم خلال لقاء اذاعي إنها تجسد شخصية تدعى "فراولة"، وهي شخصية كوميدية في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، ويدور في إطار كوميدي، وذلك نظرًا لاكتفائها من تقديم الأعمال الدرامية الحزينة.



وهذا ليس العمل الكوميدي الأول في مسيرة نيللي، فسبق أن قدمت مسلسل "بـ100 وش" 2020، مع آسر ياسين، وحظي بإعجاب الجمهور، وفيلمي "سحر العيون" مع حلا شيحة عام 2002، و"غبي منه فيه" مع هاني رمزي وحسن حسني، عام 2004.

ما هي آخر أعمال نيللي كريم؟



يشار أن نيللي كريم تألقت خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "عملة نادرة"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، من إخراج ماندو العدل.

كما شاركت مؤخرًا، بفيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، وسر تعاونها من جديد مع المخرج ماندو العدل، بعد نجاح مسلسل "عملة نادرة".

من هم أبطال فيلم "ع الزيرو"؟

"ع الزيرو" يناقش قصة إنسانية مهمة عن معاناة أب فقير بعد مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، ولكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء، وشارك في بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، من إخراج ماندو العدل.