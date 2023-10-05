نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ 42.. محطات فارقة في حياة بشرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة بشرى، حيث تبلغ من العمر 42 عامًا، وقد اشتهرت منذ بدايتها بقوة أدوارها وتنوعها، وفي السطور التالية يرصد “الفجر الفني” أبرز المعلومات والمحطات في حياة بشرى.

النشأة



ولدت بشرى يوم 5 أكتوبر 1981، من في إنجلترا لظروف عمل والدها، والدها الكاتب الشهير أحمد عبدالله رزة.

كيف جاءت بداية بشرى الفنية؟

جاءت بدايتها الفنية من خلال عملها بمجال الأعلام وكونها مذيعة، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل، للمشاركة بالعديد من الأعمال الفنية المختلفة، وكان أول أعمالها الفنية، بعنوان سيت كوم، «شباب أون لاين» عام 2002 وانطلقت بعدها في عالم التمثيل وقدمت الأدوار المتميزة، وكانت أولى بطولاتها السينمائية مع المخرج الكبير «يوسف شاهين» من خلال فيلم «إسكندرية نيويورك».



ألقاب في حياة بشرى



لقبت بشرى بلقب "فراشة السينما المصرية" حسب وصف رواد السوشيال ميديا، على الرغم من أن أعمالها الفنية لا تتعدي 50 عملًا، الإ أن جميع أعمالها الفنية مؤثرة.

بشرى والفناء

وكان لبشرى نصيب في اقتحام مجال الغناء، وذلك من خلال مشاركتها في ديو غنائي بعنوان «تبات ونبات» مع الفنان محمود العسيلى، ثم أطلقت بعدها عددًا من الأغاني المنفردة.

الإنتاج ومهرجان الجونة

كما كان لها نصيب أيضًا من خوض تجربة الإنتاج واستطاعت أن تنتج اشهر الأفلام الناجحة أبرزهم "المشتبه"، بجانب فيلم “أولاد حريم كريم” الذي يعرض حاليًا في السينمات، وبالرغم من ذلك فهي واحدة من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.



أهم أعمال بشرى

خلال مشوارها الفني قدمت 47 عملًا، لعل أبرزهم "أصحاب المقام الرفيع، العمة نور، أدهم، زينات والثلاث بنات، لقاء على الهواء، الحكاية فيها منة، كلام فى الحب، العيال هربت"، وغيرها من الأفلام

لمسة عن حياتها الشخصية



أنجبت ابنتها ليلى وابنها إسماعيل من زوجها الأول عمرو رسلان، وانفصلت عنه وتزوجت من سالم هيكل، ثم أعلنت انفصالها عنه مؤخرًا.