نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمان خان يكشف موعد طرح الإعلان الترويجي لفيلم Tiger 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد عدد من التكهنات بشأن موعد الطرح المنتظر للفيلم الجديد للنجم سلمان خان Tiger 3، تأكد موعد طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية بالتزامن مع موسم احتفالات "ديوالي" هذا العام.

وتحدد أيضاً موعد طرح الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم، والذي كشف عنه سلمان خان بنفسه، على أن يكون بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.

بداية الحملة الترويجية

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم المنتظر للنجم سلمان خان، Tiger 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة أفلام شهيرة تدور أحداثها في اطار من الحركة.

ووفق موقع "إنديا توادي"، سيطرح الفيلم رسميا بالتزامن مع احتفالات مهرجان "ديوالي" في الهند، بمشاركة كاترينا كيف في دور البطولة.

Tiger 3

نسخة استثنائية

وكان قد انضم لفريق عمل فيلم سلمان خان المنتظر Tiger 3 أحد المساهمين في صناعة فيلم Avengers: Endgame، منسق مشاهد الحركة "كريس بارنز".

وذلك بحسب ما أفاد موقع "إنديا توداي"، لذي ذكر أن بارنز سيكون له دور كبير في تنسيق مشاهد الأكشن في الفيلم الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

Tiger 3

عاد النجم سلمان خان لتصوير مشاهد فيلم Tiger 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة أفلام مميزة تحمل العنوان نفسه.

ووفق موقع إنديا توداي، قام سلمان بنشر عدد من اللقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي من المتوقع أن يشهد ظهور مميز للنجم شاه روخان، بعد ربط عالم فيلم "باثان" بسلسل أفلام Tiger حين ظهر بفيلم باثان، سلمان خان كضيف شرف.

وفيلم Tiger 3 من المقرر أن يتم طرحه للعرض في وقت لاحق من هذا العام، مع عودة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي، ومشاركة عمران هاشمي في دور رئيسي.