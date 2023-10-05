تحت رعاية وبحضور وزيرة الثقافة.. مؤتمر صحفي لمهرجان الموسيقى العربية 32 بالأوبرا

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أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين 9 أكتوبر بالمسرح الصغير للاعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التي يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

ما يشهده المؤتمر الصحفي في دار الأوبرا

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني

وفي سياق آخر، أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عن مدة فترة تلقي طلبات المشاركة فى المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حتى 10 أكتوبر الجاري الذي يديره المايسترو هاني فرحات، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في المنافسة على جوائزها.

دعم المواهب الفنية المتميزة

تهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك؛ لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصة الوطن العربي، وتوفر دار الأوبرا المصرية خلال فترة المسابقة الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج.

"سمعنا صوتك" للأطفال وذوي الهمم في فعاليات المهرجان



وفى سياق متصل، وجه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الدعوة للأطفال وذوى الهمم من أصحاب المواهب فى مجال الغناء العربي للمشاركة فى الفعاليات، ومن جانبه أكد المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، أن الدعوة تأتى تحت عنوان "سمعنا صوتك" وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم، ويتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، والمشاركة متاحة للأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا أما ذوي الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن.