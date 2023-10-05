انت الان تتابع خبر حارس فيلا يسرا يخرج عن صمته ويفجر المستخبي :هذا ماتفعله معي في الخلوات دائمًا وبشكل سري ودون علم اي أحد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف حارس فيلا الفنانة يسرا عن الشيء الذي تقوم به النجمة المصرية معه في السر بدون علم أحد من أسرتها أو زوجها المهندس خالد سليم.

وأكد أن يسرا إنسانة كريمة معطاءة وتحب فعل الخيروتحرص على تقديم الطعام له ولأسرته يومياً وتحرص على تقديم المساعدة للمحتاجين وتقدم الكثير من الصدقات سراً.وتزوجت يسرا من خالد صالح سليم، بعد أن ربطتهما قصة حب منذ الصغر نظرًا لكونهما جيران في السكن بمصر الجديدة، ولكن رفض صالح سليم من زواج ابنه بفنانة تظهر في مشاهد خارجة وتؤدي أدوار الإغراء، وهو ما جعلهما يفترقان، حيث انتقلت أسرتها للعيش في مكان آخر، وسافر سليم إلى ألمانيا وبقي هناك لمدة 20 عامًا.

والتقت يسرا ونجل صالح سليم مرة أخرى وتزوجا سرًا لمدة 15 سنة، وبعد وفاة والده تم إشهار زواجهما، وقبلها كانا ينفيان وجود علاقة بينهما، وصرحت بذلك للمرة الأول عندما مُنعت من دخول صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، عند استقبال جثمانه، فقالت أنها زوجة ابنه.خالد صالح سليم هو رجل أعمال ومخرج مصري، درس في كلية الهندسة، ولكنه لم يمتهنها وتوجه إلى الإخراج، وهو من مواليد عام 1956 ويبلغ من العمر حاليًا 66 عامًا.

حب يسرا الشديد لزوجها خالد سليم جعلها تنصاع لمطلبه بعدم الإنجاب، لخوفه من المستقبل، فتخلت عن حلم الأمومة، وظهر ابن صالح سليم لأول مرة على الشاشات في مسلسل حرب أهلية في رمضان 2021 والذي قامت ببطولته زوجته، كما ظهر في إعلان لشركة اتصالات برفقتها وشقيقه يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل « 1000 حمد الله ع السلامة» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2022، وضم عدد كبير من نجوم الشباب أبرزهم، مايان السيد، عنبه، شيماء سيف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.