مذيعو CBC يحتفلون باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل قناة cbc، على مدار اليوم وغدًا، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، حيث تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية التي أنتجتها خصيصًا لهذه المناسبة.

مذيعو سي بي سي يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

ويقدم التغطية الإعلاميون جابر القرموطي وعمرو خليل ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري وأميرة بهي الدين ومها بهنسي ومها الصغير.

احتفال قناة سي بي سي بذكرى نصر أكتوبر

وتستضيف القناة مجموعة من أبطال أكتوبر، الذين يتحدثون لأول مرة، عن انجازات حققوها على الجبهة، كما تقدم القناة فرقتى هارمونى، وفرقة السمسمية، لتقديم عدد من الأغاني.

وتنقل القناة من خلال شبكة مراسليها، الاحتفالات التي تنظمها محافظات مصر للاحتفال بأكتوبر، وتستمر تغطيات القناة الخاصة باحتفالات أكتوبر على مدار يومين، الخميس والجمعة.

تفاصيل مذبحة بحر البقر

وكانت قناة CBC قد أذاعت بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد حلقة خاصة بعنوان "الجريمة" من داخل مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار التغطية الخاصة لقناة CBC للاحتفال بنصر أكتوبر والتي انطلقت في 1 أكتوبر.

وقدمت الإعلامية إيمان عزالدين، الحلقة من داخل مدرسة بحر البقر، التي شهدت الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها طائرات الفانتوم الإسرائيلية بقصف المدرسة الابتدائية بقرية بحر البقر في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970.

واستعرضت حلقة "الجريمة" شهادات خاصة من المواطنين الذين أصيبوا في مذبحة بحر البقر، ويروون خلال اللقاء، تفاصيل مرور 53 عامًا على القصف الإسرائيلي للمدرسة الابتدائية، وكيف تحولت المدرسة بعد الجريمة الإسرائيلية إلى كوم من الأطلال، كما استعرضت عددًا من بقايا القصف الإسرائيلي وملابس وكراسات الأطفال من داخل متحف بحر البقر.

