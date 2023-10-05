آيتن عامر تتعرض لوعكة صحية.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة آيتن عامر لوعكة صحية واستعانت بالمحاليل في المنزل للتعافى سريعًا، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة " إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، وهى تركب المحاليل في يدها، وعلقت قائلة:"إني زهقت".

إصابة آيتن عامر بفيروس كورونا

كما أعلنت ايتن عامر إصابتها بفيروس من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت: ”عايزة أحذركوا من الفيروس المنتشر الأيام دى، أنا من امبارح عيانة ودرجة حرارتي عالية والدكتور علق لي محاليل وشخصني نزلة برد حادة وفيروس خطير وسريع الانتشار”.

وأضافت: ”الدور ده أنا خدته أنا وولادى والدكتور قال أنفلونزا حادة ولازم تنعزلوا“.

ما هي أحدث أعمال آيتن عامر؟

تشارك آيتن عامر حاليًا في فيلم "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته بيومي فؤاد ونجوم برنامج snl بالعربى وهم إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل فيلم "عنب" التعاون الثانى على التوالي بين بيومى فؤاد وآيتن عامر بعد فيلم "مندوب مبيعات" المعروض حاليًا في السينمات المصرية والخليجية، والذى تدور أحداثه حول بيومى فؤاد الذى يعمل في دبى ويعانى من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائمًا حتى يتعرف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

من هم أبطال فيلم “مندوب مبيعات”؟

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

كما عرض للفنانة آيتن عامر عرض مؤخرًا فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.