تعرف على شخصية بيومي فؤاد في "فرقة الموت" مع أحمد عز

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني، حيث قدم عدة أفلام جديدة بالسينما، وتم عرض عدد منهم وفي انتظار العدد الآخر، وقد انضم مؤخرًا لأسرة فيلم “فرقة الموت” مع النجم أحمد عز، سوف يقدم شخصية رجل يدعى الغول.



من هم أبطال "فرقة الموت"؟



وتضم قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" كلًا من أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في اطار اكشن.

آخر أعمال بيومي فؤاد

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

أحداث فيلم ڤوي ڤوي ڤوي



وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدًا بحسن، ويلتقي أيضًا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص