في ذكرى انتصارات أكتوبر.. فتيات ملتقى "أهل مصر" يشاركن في وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش

القاهرة - محمد ابراهيم - قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بمرافقة اللواء أسامة عبد المطلب، مساعد قائد الجيش الثاني الميداني، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وشيوخ وعواقل سيناء، بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

وارتدت الفتيات والسيدات الزي الرسمي الفلكلوري التراثي الذي يعبر عن هوية كل محافظة مشاركة بالملتقى من محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، و"حلايب والشلاتين وأبو رماد" بالبحر الأحمر، ومطروح، وأسوان، والمشاركات من "الأسمرات" بالقاهرة، وكن في استقبال الموكب.

ماذا قال محافظ شمال سيناء لأبناء المحافظة؟

وفي كلمته هنأ المحافظ أبناء شمال سيناء وأبناء مصر بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم العظيم ولكل من سالت دمائه من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن على أرض سيناء، موجهاً لهم كل التحية على ما بذلوه من جهد في خدمة الوطن، مثمناً الدور الذي قام به أبناء سيناء خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، موجها التحية لهم على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في خدمة الوطن وأشار إلى افتتاح عديد من المشروعات التنموية بالمحافظة ضمن خطة التنمية الشاملة لها.

حضور المراسم

شهد المراسم أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى، أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء.

المشروع منصة حية لإتاحة فرصة التعلم والمعرفة

وكان عمرو البسيوني رئيس الهيئة، قد أكد أن الملتقى يقام بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، خاصة بعد عودة الأمن للمحافظة، مشيراً أنه يعد بمثابة منصة حية لإتاحة فرصة التعلم والمعرفة وتبادل الأفكار والخبرات والتفاعل من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا المرأة. كما يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة بشمال سيناء ضمن برامج العدالة الثقافية المعنية بتنمية وتطوير مهارات الفتيات والسيدات المصريات من سكان المحافظات الحدودية، وفي إطار خطط الدولة ومشاريعها التنموية بسيناء.

عن مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.