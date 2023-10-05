كارول سماحة ضيفة أولى حلقات برنامج " زمن " مع راغدة شلهوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل المطربة اللبنانية كارول سماحة، ضيفة أولى حلقات برنامج "زمن" الذي تقدمه الاعلامية راغدة شلهوب المذاع على شاشتي "دبي" و"lbci".

مواعيد برنامج زمن

يذاع برنامج "زمن" كل يوم الخميس في الساعة العاشرة والنصف مساءً على قناة دبي بينما يذاع البرنامج على قناة Lbci يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

أبرز حفلات كارول سماحة

شاركت كارول سماحة في مهرجان العلمين حيث قدمت خلال حفلها بمهرجان العلمين أول أغنية دخلت بها بوابة الغناء فى مصر وهي أغنية "حبيت دلوقت"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت: "دي أول أغنية قدمتها باللهجة المصرية".

كما شاركت كارول سماحة في حفل غنائي بالعراق، وقدمت باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

ما هي أحدث البومات كارول سماحة؟

وطرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

كما طرحت كارول سماحة ومن خلال الألبوم الذي يضم 12 أغنية تبنت إعادة قضايا الوحدة العربية والهوية مرة أخرى إلى الغناء العربي بعدما غاب عنه هذا الأمر في السنوات الماضية، مفضلًة أن يكون هذا الأمر من خلال كلمات واحد من أبرز الشاعر العرب.