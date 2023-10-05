عصام السقا ينضم لقائمة أبطال فيلم "الإسكندراني"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان عصام السقا على المشاركة في فيلم "الاسكندراني "، ليعود به إلى السينما من جديد بعد غيابه عنها، وتحقيقه نجاحًا كبيرًا في الدراما بمسلسل "جعفر العمدة"، الذي يعتبر آخر أعماله الدرامية.



تكريم عصام السقا

نال الفنان عصام السقا جائزة أفضل ممثل دور ثان بتصويت الجمهور عن مسلسل "جعفر العمدة"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة، وقدم عصام الجائزة للراحل مصطفى درويش.

ما هي آخر أعمال عصام السقا؟



حقق الفنان عصام السقا نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي خلال مشاركته بمسلسل “ "جعفر العمدة ” وهو بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



قصة جعفر العمدة

يحكي المسلسل قصة جعفر العمدة الذي يقوم ببطولته الممثل محمد رمضان، وهو رجل أعمال شهير بتعدد زيجاته، إذ تزوج 4 مرات، ولكنه يواجه أزمة عائلية صادمة بعد اختطاف ابنه الوحيد من قبل عدوه الذي يريد الانتقام من العمدة وجعل نسل عائلته يجف، ومن ثم، يتعرف جعفر على عايدة ويقع في حبها حد الجنون، ولكن تكون قصة حبهما محفوفة بالمخاطر، خصوصًا بعد عودة ابن جعفر العمدة من الاختطاف، حيث يدعي جعفر أمام والدة الطفل أنه توفي ليسقط أي شكوك حول عدم صحة الحادثة، لكن يتم اكتشاف الحقيقة ويعود الابن مرة أخرى في ظل صراع شديد بين الحقائق والأكاذيب وبين الحب الحقيقي والمزيف