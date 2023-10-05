تفاصيل شخصية رشدي الشامي في مسلسل "جولة أخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان رشدي الشامي، حاليًا في مسلسل “جولة أخيرة”،الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، ويجسد خلال الأحداث دور والده، وهو طبيب باطنة مُضيفًا في تصريحات صحفية له:"انتهيت من تصوير جميع مشاهدي في المسلسل، واستمتعت بالمشاهد التي جمعتني مع أحمد السقا وباقي أبطال العمل المقرر عرضه قريبًا".



من هم أبطال مسلسل “جولة أخيرة”؟



مسلسل جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي، وضيفة الشرف حنان مطاوع.

تفاصيل شخصية السقا بالمسلسل



المسلسل يعرض على منصة شاهد VIP خلال الفترة المقبلة ويظهر السقا خلال أحداثه بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث



ما هي آخر أعمال رشدي الشامي؟



يذكر أن آخر أعمال رشدي الشامي هو مسلسل "تحت الوصايا " الذي شارك به مع منى زكي خلال موسم رمضان الماضي، وناقش مسلسل «تحت الوصاية» قضية اجتماعية هامة عن أزمة تتعرض لها المرأة الأرملة فى الوصاية على أولادها بعد وفاة الأب، فمن خلال العمل وقوة رسالته نجح صناع المسلسل فى مناشدة المسؤولين لإعادة النظر فى الوصاية وتغيير قوانين المجلس الحسبى.

يذكر أن "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب، وبطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.