خاص| رامي عاشور:" أغنية توكسيك لفظ دارج على وسائل التواصل الاجتماعي.. وأصبحت عادة من الأشخاص غير السوية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب رامي عاشور عن تفاصيل أغنية " توكسيك " التي تم إصدارها في الفترة الماضية وحققت نجاحًا كبيرًا وردود أفعال واسعة من الجمهور، وقال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنها رسالة للأشخاص غير السوية في حياتنا وهؤلاء الأشخاص نقابلهم يوميًا حتى أصبحت عادة.

تفاصيل أغنية توكسيك

وتابع رامي عاشور:" كلمة توكسيك جاءت من الحياة الصعبة مما جعلت الناس يشعرون بخوف أكثر ويحاول كل شخص أن يحارب من أجل العيش" .

وواصل:" وجدت كلمة توكسيك لفظ دارج على وسائل التواصل الاجتماعي فقررت أن أطلق هذه الأغنية وبفضل الله حققت نجاحًا كبيرًا".

انطلاق أولى حفلات رامي عاشور في ساقية الصاوي

يذكر أن المطرب رامي عاشور، أحيا في الجمعة الماضية أولى حفلاته في مصر، في ساقية الصاوي، وكان الإقبال كبيرًا من الجمهور ونجوم الفن والرياضة، وقدم عاشور عدد من أغانيه الشهيرة والجديدة، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل، وكان من بين الحاضرين الفنان هشام عاشور شقيق المطرب رامي عاشور والفنانة نيللي كريم والفنان نور النبوي والفنان محمد الشرنوبي والمطرب مينا عطا، وغيرهم.

وتعد حفلة رامي عاشور في ساقية الصاوي هي أولى حفلاته الغنائية داخل مصر بعد إحياءه عدة حفلات في أمريكا وألمانيا.

ما هي تفاصيل أغنية “توكسيك” لرامي عاشور؟

أغنية "توكسيك" تعتبر آخر أغاني رامي عاشور التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع أندرو منير.