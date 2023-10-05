خاص| رامي عاشور:" سعيد بأول حفلة في ساقية الصاوي.. وقريبًا إصدار أغنية رأي عام"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المطرب رامي عاشور عن سعادته بأول حفل له في مصر الذي تم إحياءه الأسبوع الماضي في ساقية الصاوي بحضور شقيقه الفنان هشام عاشور والفنانة نيللي كريم والمطرب مينا عطا والفنان محمد الشرنوبي والفنان نور النبوي.

تصريحات رامى عاشور

وقال رامي عاشور في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" أن هذه الحفلة تعتبر أولى حفلات في ساقية الصاوي وتحديدًا بمصر بعد إحياءه عدة حفلات خارج مصر منها أمريكا وألمانيا.



إصدار أغنية رأي عام

وأكد المطرب رامي عاشور، على أنه يستعد لانطلاق أغنية جديدة بعنوان " رأي عام" ومن المقرر إنطلاق الأغنية "فيديو كليب" خلال الأيام المقبلة.

إصدار أغنية يسرا وتعاون مع مينا عطا

كما أعلن رامي عاشور عن إصداره أغنية "يسرا " في الفترة المقبلة أيضًا، بالإضافة إلى تعاونه مع المطرب مينا عطا في عمل غنائي جديد وسوف يكشف عن تفاصيل الأغنية قريبًا.





ما هي آخر أعمال رامي عاشور؟

طرح المطرب رامى عاشور، مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "توكسيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع أندرو منير.

وتقول كلمات الأغنية: "شوفت منك كتير شوفت فصيلتك معروفة مش سالكة شخصية توكسيك، بتشوق كل الناس فبيبقوا ملكك بتحاولى مع مين لا أنا بعدك".

كما طرح الفنان رامى عاشور، مؤخرًا أغنية بعنوان "هضحك برضو" من كلمات حسام سعيد، وألحان وتوزيع إسلام رفعت.