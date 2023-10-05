ندوة تشكيلية عن موزاييك أماني زكريا في ختام حديث الملامح بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تعقد الفنانة التشكيلية أمانى زكريا ندوة تروى خلالها تجربتها في فن الموزاييك تختتم بها معرضها حديث الملامح ويديرها الناقد والكاتب الصحفي حمدى البصير وذلك في السادسة مساء الإثنين 9 أكتوبر بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية في الأوبرا والتي احتضنت المعرض.

ما هو محتوي ندوة “ فن الموزاييك” ؟

وخلال الندوة توضح الفنانة أماني زكريا توجهها فى فن الموزاييك والذى تناولت فيه مدرسة البورتريه بالزجاج الملون، واستليب إبراز تعبيرات الوجه والعيون بنظراتها المختلفة.

ندوة “ فن الموزاييك”

ندوة “ فن الموزاييك”

ندوة “ فن الموزاييك”

ندوة “ فن الموزاييك”

ماذا قالت أماني زكريا؟

تقول أماني إن إستخدام الزجاج الملون فى فن البورتريه يتطلب مهارات خاصة بسبب درجة الصعوبة التى تميزه واحتياجه لدقه في العمل والصبر، وأشارت ان الملامح والعيون ستظل عنوان الحقيقه وأسهل الطرق لمعرفة هوية الشخص، وأضافت أن

أحد أهم واجمل اللوحات التي عرضت بورتريه للاعب المصري العالمي محمد صلاح والتى تم تنفيذها باسلوب فن الموزاييك حيث لاقت اعجابا كبيرا من مختلف شرائح زوار المعرض سواء التشكيليين والنقاد والصحافيين والجمهور المتذوق للفنون.