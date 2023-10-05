نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. حلقة خاصة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في سبوت لايت مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعرض الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، أهم الأعمال الفنية التي خلد ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويحل مصمم الديكور والإكسسوار عباس صابر ضيفا في الحلقة حيث يتحدث عن ذكرياته مع فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي الذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم في مقدمتهم محمود ياسين وحسين فهمي ونجوى إبراهيم، ويكشف عباس صابر كواليس المعارك والإكسسوارات والمؤثرات الصوتية والبصرية التي تم استخدامها في الفيلم، كما يتحدث عن ذكرياته مع أبطال العمل والظروف التي تم تصوير الفيلم بها.

كما تستضيف أيضا خلال الحلقة النجم القدير صبري عبد المنعم الذي يكشف كواليس خاصة عن مشاركته في مسلسل رأفت الهجان وكواليسه مع النجم الكبير محمود عبد العزيز والمخرج يحيى العلمي وتفتصيل خاصة عن شخصية زوج شقيقة رأفت الهجان التى قدمها خلال أحداث المسلسل.

وتستعرض شيرين سليمان في الحلقة كواليس خاصة عن الملحن بليغ حمدي والمجمة الكبيرة وردة وتفاصيل تسجيل أغنية على الربابة وبسم الله في ستوديو 46 بالإذاعة المصرية.

الإعلامية شيرين سليمان

موعد برنامج “ سبوت لايت ”

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.