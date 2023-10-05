نور محمود يبدأ تصوير حكاية روحي فيك في التجمع الخامس

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان نور محمود إلى بطولة حكاية روحي فيك للفنان عائشة بن أحمد وآخرين من مسلسل “55 مشكلة حب” المكونة من 10 حلقات، والمقرر عرضها على شبكة قنوات ON الفضائية قريبًا.

تصوير حكاية روحي فيك

وكشف نور بأن اليوم أولى أيام تصوير مشاهد أسرة حكاية روحي فيك داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، مشيرًا، بأن نجوم وصناع هذه الحكاية سوف يواصلون التصوير على قدم وساق على مدار أيام متقاربة للإنتهاء من هذه الحدوتة فى أقرب وقت، لكى تكتمل لها كافة الأركان الفنية لتصبح جاهزة للعرض على الشاشة الذهبية قريبًا.

أبطال حكاية روحي فيك

وجدير بالذكر بأن حكاية روحي فيك هي من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلانى، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية روحي فيك هي ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب بعد حكاية "الفريدو" التى يعرض آخر حلقاتها اليوم على قناتى ON وON دراما، وهى من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وأشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وورشتة وإخراج عصام نصار، ثم يليها عرض الحكاية الثانية التى تحمل إسم "ما تيجي نشوف" على شبكة قنوات ON، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب

ويذكر أن مسلسل 55 مشكلة حب مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الإسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.

أعمال يستعد لها نور محمود

وفى سياق مختلف يشارك الفنان نور محمود فى فيلم «أنف وثلاث عيون»، الذى أنطلق تصويره خلال المدة الماضية للمخرج أمير رمسيس، حيث تم عمل معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبدالقدوس، والتى تم تقديمها في فيلم سينمائى عام 1972، والعمل من سيناريو وحوار وائل حمدى، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي قريبًا.

يذكر بأن فيلم "أنف وثلاث عيون"، من بطولة الفنان ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد على، نور محمود، نبيل ماهر، والطفل سليم مصطفى وآخرين وظهور خاص للفنانة أمينة خليل كضيفة شرف.