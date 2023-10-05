"Jawan" يحقق أعلى إيرادات في تاريخ أفلام بوليوود داخل الشرق الأوسط 

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفيلم الهندي "Jawan" تريند محركات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم للنجم الهندي شاروخان في الشرق الأوسط، حيث وصلت مجموع إيرادات الفيلم إلى أكثر من 16 مليون دولار لأول مرة في تاريخ السينما الهندية يحقق هذا الرقم داخل الشرق الأوسط ووسط حفاوة الجمهور العربي

فيلم jawan

شاروخان يعود الساحة السينمائية الهوليوودية بقوة:

وأيضا تحت شعار "the king is back" استطاع النجم الهندي شاروخان، تحطيم الرقم القياسي للإيرادات في تاريخ بوليوود بفيلمه "Jawan" الذي طرح في دور العرض الهندية والعالمية يوم 7 سبتمبر الجاري، حيث وصلت إيرادات الفيلم حتى الآن إلى أكثر 520 مليون كرور أي حطم حطم تكلفة إنتاجه التي بلغت 300. كرور.

ويعرض الفيلم بثلاث لغات الهندية والتاميلية والتيلجو، وتم عرضه في مصر والشرق الأوسط في الثالث عشر من سبتمبر الماضي ومازال مستمر عرضه في السينمات حتى الآن بعد أن حقق نجاح وإقبال جماهيري كبير.

فيلم jawan

الحجز المسبق للفيلم:

وقد أعلن النجم الهندي شاروخان وشركة الأنتاج عن الحجز المسبق للفيلم، وقد اعلنت جميع المواقع بالهند أن مجرد الإعلان عن الحجز المسبق للفيلم تم بيع جميع تذاكر العرض الأول Sold out، وصل مجموع التذاكر إلى الان 79،500 تذكرة.

شاروخان يروج لفيلم " Jawan" من أمام برج خليفة:

وروج شاروخان للفيلم من دبي أمام برج خليفة، وذلك لطرح أغنية تشاليا الأغنية الدعائية للفيلم بالنسخه العربية، وسط حشد جماهيري كبير من محبي الكينج.

وكان من أبرز الحضور للعرض الخاص للفيلم النجم هريثيك روشان، والنجمة كاترينا كيف، والنجم سلمان خان، وغيرهم من نجوم بوليوود.

وتوقع العديد من النقاد أن الفيلم سوف يحقق أعلى افتتاحية في تاريخ السينما الهندية، وسوف يشهد الفيلم عودة الملك شاروخان للساحة الفنية من جديد.

فيلم iawan

فيلم " Jawan" يتعرض التسريبات:

ويذكر أن تعرض الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان لتسريبات بظهور مقاطع من الفيلم على عدد من منصات الإنترنت، وذلك قبل طرح الفيلم للعرض.

واتخذ صناع الفيلم إجراءات حازمة تجاه الأمر، بأن حركة دعاوى للشرطة ضد المسربين، وما كان من الشرطة الهندية إلا أن قامت بإرسال بيانات تحذيرية لحسابات تواصل على تويتر بحذف المقاطع المسربة حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية.