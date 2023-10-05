نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تدشين كتاب السيرة الذاتية للشي صالح كامل "من مكة وإليها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دُشن مساء أمس الأربعاء على المسرح الرئيسي لمعرض الرياض الدولي للكتاب، كتاب "من مكة وإليها"، الذي يتناول السيرة الذاتية لـ "شهبندر التجار" الشيخ صالح كامل رحمه الله من ولادته وحتى وفاته.

وشهد الحفل الذي أقيم تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، تدشين الكتاب في حضور عدد كبير من الشخصيات الثقافية والفكرية والدبلوماسية رفيعة المستوى من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فضلًا عن أصدقائه المقربين الذين عاصروه في مختلف محطاته الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، إضافًة إلى أبنائه وأحفاده الذين يتقدمهم عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، رئيس مجلس إدارة شركة "دله البركة" القابضة، ومحي الدين صالح كامل نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دله البركة" القابضة.



وفي هذه المناسبة، عبرّ معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة – في كلمة ألقاها - عن سعادته بإطلاق كتاب "من مكة وإليها"، وتحدث عن خصال الشيخ صالح كامل والتي عرفه بها، وأولها طهارة قلبه، حيث يتميز بقلب نقي أبيض، أما ثاني تلك الخصال فهي ريادته في العديد من المجالات، حيث دخل الصيرفة الإسلامية والإعلام الفضائي وغيرها الكثير، أما الخصلة الثالثة فهي شغفه وحبه للعمل والاجتهاد والعطاء والتفكير، وآخرها حبه لأعمال الخير حيث سخر عقله التجاري لخدمة الناس".



وعلى هامش حفل توقيع كتاب "من مكة وإليها" المُهدى لكبار المثقفين السعوديين والعرب، بتوقيع نجله الأكبر عبد الله صالح كامل، الذي أشار إلى أن "الكتاب يُمثل قيمة نوعية، كونه يستعرض أبرز المحطات في حياة الوالد الراحل الشيخ صالح كامل رحمه الله، منذ طفولته في أحياء وأزقة مكة المكرمة، مرورًا بنجاحاته وأعماله وتأثيره في مختلف المجالات، فضلًا عن مسيرته الحافلة في الأعمال الخيرية والإنسانية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، إضافة إلى أسفاره حول العالم حتى وفاته ومواراته الثرى فيها بمقبرة المعلاة".



وثمن عبد الله صالح كامل الرعاية الكريمة من سمو وزير الثقافة للحدث، وعلى الدعم غير المحدود المقدم من الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، مبينًا أن تدشين الكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023؛ كان مُخططًا له بعناية؛ لكونه أضحى من المنصات المعرفية العربية المؤثرة على المشهد الثقافي والفكري والحضاري السعودي وعلى مستوى المنطقة.

ويمكن الاستناد على كتاب "من مكة وإليها" بكونه سيرة ذاتية موثقة عن الشيخ صالح كامل، خاصة في معرفة أدق المراحل المهنية التي بلورها الراحل فيما يتعلق بمنظومة "الاقتصاد الإسلامي" و"التعاملات البنكية" من منطلق شرعي إسلامي، مؤسسًا رحمه الله عددًا من البنوك في مختلف دول العالم.



وللخروج بالكتاب في صورته النهائية، تم وضع خطة عمل دقيقة لإنجازه بالشكل المأمول الذي يليق بشخصية الشيخ صالح كامل، واستغرق إعداد السيرة الذاتية أكثر من عامين تقريبًا؛ شمل ذلك المجهودات التوثيقية لتجميع المواد ذات العلاقة من المصادر المتنوعة، ومنها: كتابات دونها الراحل في بعض المراحل الزمنية من حياته رحمه الله، إضافة إلى رجوع فريق العمل للمواد المرئية (الفيديوهات)، التي تحدث بها في المناسبات والمقابلات والمؤتمرات، فضلًا عن تسجيل لقاءات مع المصادر الحية من المقربين منه كأفراد عائلته وأصدقائه والشخصيات (الزملاء) التي عملت إلى جانبه طوال مسيرته الحافلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

شكل كتاب السيرة الذاتية عن الراحل، جوهرًا مهمًا في كتابته، والذي يجمع بين مفهومي السّير الذاتية الشخصية والسيّر الذاتية الموضوعية للدروس المستفادة من تجربته طوال أكثر من نصف قرن، فيما تختزل كاتبته الرئيسية ندى عيد محتواه بأن "سيرة الشيخ صالح كامل هي رصد لمسيرة رجل رياديّ في جميع القطاعات التي دخلها، ورؤيوي في مشروعاته، وصاحب رسالة عمل لتحقيقها في حياته اليوميّة، وهي سيرة ومسيرة تخلّلتها دروب من النجاح والإخفاق، والتسهيلات والتعقيدات، وفي جميعها ظل أمينًا لإسلامه وقيمه ومبادئه وأخلاقياته".



يذكر أن الشيخ صالح كامل رحمه الله حاز على أهم الأوسمة والجوائز والشهادات التقديرية، ومنها: وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى لرجال الأعمال المتميزين، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى من المملكة الأردنية الهاشمية، ووسام النيلين من الدرجة الأولى من جمهورية السودان، بالإضافة إلى وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من مملكة المغرب.