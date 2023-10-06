نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند تعرف على تفاصيل أغنية "سيبك من اللي خلع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت أغنية "سيبك من اللي خلع" المطربة الشعبين محمود الليثي وعصام صاصا وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بعد طرحها منذ أسبوعين.

دويتو لأول مرة بين عصام صاصا ومحمود الليثي

وفي السياق ذاته هذا أول دويتو يجمع بين المطربان الشعبيين عصام صاصا ومحمود الليثي، وحقق الدويتو نجاحًا ساحقًا منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

صُناع أغنية "سيبك من اللي خلع"

من جانب آخر كان صُناع أغنية " سيبك من اللي خلع" هو الملحن عزيز الشافعي ومؤلف الأغنية مصطفى الجن ومطربان الأغنية محمود الليثي وعصام صاصا.





أغنية سيبك من اللي خلع

كلمات أغنية "سيبك من اللي خلع"



سيبك اللي خلع كان



فقري ومش وش دلع



اتشقيت بالارض اتبلع



راح من بعدينا فين



مش هيعرف خيرنا غير لما يلبس في غيرنا



بكره يتمنى يقابلنا سيبوه يعيشلو يومين



ياللي انت فاكر ان انت فرقت



شوف انت فين وانا فين دلوقت



يابني انت كنت مجرد وقت



وعيشت لك كام يوم حلوين



اصل اللي مبدأه للقرشين



ما يتقلعش من الرجلين

يابني انت عايش الدور على مين



نظرة عينكي اكتر حاجه شدتني ليكي



ومن ساعتها انا مش ناسيكي



ولا غيبتي يوم عن بالي



ده انا ياما قبلت ما شوفتش يوم في جمالك بنت



انتي اللي زيك مهما قولت ملكة ومقامك عالي



روح قلبي دي النص اللي يخص



انتي اللي ساكنه القلب وبس



دايما معاكي بالحب بحس



ده انا بعشقك اكتر من نفسي



يا نن عيني من جوه يا روحي



اللمسه منك تشفي جروحي



هروح وراكي مطرح متروحي



بس انتي حني عليا وحسي



مش كل شوية تشغل دماغك عليا



انا مستعد اديك عينيه



بس انت اسلك معايا