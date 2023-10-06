نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة سينما الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط جوائز الفائزين بمسابقة شباب مصر للأفلام القصيرة في ختام فعالياته مساء اليوم.

وقام بتسليم الجوائز الفنان والمنتج عاطف عبد اللطيف بحضور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنانة إلهام شاهين والناقد الفني أمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي.



وفاز بالجوائز التي أعلنتها لجنة التحكيم بقيادة الفنانة جومانة مراد فيلم مزاهر للمخرجة ملك حسن وفيلم هذه البحيرة ليست ماء للمخرجة روان شوقي وتم التنويه عن أربعة أفلام مشاركة بالمسابقة متميزة جدا

وكان قد اختتم مهرجان الاسكندرية السينمائي فعالياته اليوم بالاسكندرية على مسرح ليسيه الحرية بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ونائبا عن محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف ونجوم الفن والسينما ووسائل الاعلام المختلفة.

تفاصيل حفل الافتتاح

وأقيم حفل الإفتتاح بمكتبة الاسكندرية علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنه" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الإستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ / محمد طوسون ومكياج وملابس / مارينا مجدي.

ووقع إختيار إدارة مهرجان الإسكندرية علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة ال ٣٩ وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلم من ٢٥ دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي.

كما أقيمت منذ أيام ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير على بدرخان، ضمن فعاليات الدورة 39 لـ مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر لها أن تختتم فعالياتها في 5 أكتوبر المقبل.

ومن جانبهم أشادوا الشباب المشاركين بالورشة وأكدوا انهم أستفادوا من الخبرات الكبيرة للمخرج علي بدرخان كما بدأت ورشة التصوير المقامة ضمن فعاليات الدورة ال ٣٩ والتي يحاضر خلالها مدير التصوير الكبير د/ سمير فرج.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وأسيا وأوروبا.

